Anzeige

Der große Showdown gibt es am 2. Juni. Hier wird die bekannte L.A.-Partyband mit Tanz- und Partymusik den Besuchern kräftig einheizen. Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung Open Air am Feuerwehrhaus statt. Sollte es der Wettergott nicht so gut meinen, wird die Veranstaltung im Bürgerhaus stattfinden. Der Einlass ist ab 19 Uhr. Karten können im Vorverkauf per E-Mail 125.jahre@gmx.de oder am Tag der offenen Tür (Donnerstag, 31. Mai) erworben werden. An der Abendkasse wird es ebenfalls Eintrittskarten geben. Kinder bis 14 Jahre sind frei. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.05.2018