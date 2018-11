13 mal „Vorzüglich“

Lampertheim.Zur Lokalschau Rassegeflügel hatte der Geflügelzuchtverein Phönix alle interessierten Lampertheimer und Tierfreunde in das Vereinsheim in der Gaußstraße eingeladen. Zuchtschau, das heißt nicht nur Ausstellung von sehenswerten Zuchterfolgen, sondern bedeutet auch Ansporn für die Züchter, die geforderten Rassemerkmale noch besser auszubilden.

In langen Reihen standen die Käfige und nicht nur verschiedene Arten von Hühnern oder Hähnen waren zu sehen, sondern auch Tauben ließen ihr Gurren hören. Unabhängige Preisrichter bewerteten jedes Tier einzeln nach den Vorgaben des Handbuchs Deutscher Geflügelzüchter und beurteilten die Tiere nach Körperbau, Gefieder, Schnabel oder Schwanz, um nur einige Kriterien zu nennen.

184 Tiere warteten diesmal auf die fachmännische Beurteilung durch die Preisrichter Jürgen Klitzke und Gerd Roth aus Alzey sowie Berthold Bernath aus Langenselbold. Diese waren mit den ausgestellten Tieren hochzufrieden und vergaben 13 mal die Höchstnote „Vorzüglich“ sowie elf mal die Note „Hervorragend“. Zusätzlich wurden noch die Vereinsmeister gekürt. Steffi Kirchenschläger gewann dabei mit ihrem stolzen Satsumadori, einem weißen Hahn, den ersten Preis. Den zweiten Preis errang Reinhold Schuster mit einem Sebright Gold, dicht gefolgt vom dritten Preisträger Bernhard Kessler mit einem Indischen Kämpfer. Das Siegertrio vervollständigte Ben Kessler als zweimaliger Jugendmeister.

Nachdem die Wertungen abgeschlossen waren, hatten am Folgetag die Besucher freien Eintritt. Mit zu den ersten Besuchern gehörte eine Abordnung der SPD. Marius Schmidt, Karl-Heinz Horstfeld sowie der Kreisbeigeordnete Karsten Krug wollten sich vom Leistungsstand des Zuchtvereins überzeugen. Für das leibliche Wohl hatte man Gulaschsuppe, Würstchen und Kuchen im Angebot und wer wollte, konnte sein Glück bei einer Tombola versuchen. Insgesamt war der Vorstand mit dem Ergebnis der Lokalschau Rassegeflügel hoch zufrieden.

Während am Wertungstag der Besuch verhalten war, machte der Folgetag alles wieder wett. Viele Familien mit Kindern besuchten den Ausstellungsraum, um das Federvieh aus nächster Nähe beobachten zu können. Am späten Abend war Aufräumen angesagt, denn die Tiere mussten nach dieser Aufregung natürlich in ihre angestammten Käfige zurück. sto

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.11.2018