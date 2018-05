Anzeige

Grund zum Feiern

Inzwischen sehen die Neuschlosser mit der Vorsitzenden der Bürgerkammer, Carola Biehal, an der Spitze, reichlich Grund zum Feiern. Diese Gründe hat Michael Bayer in der Festschrift ausführlich dokumentiert, mit Fotos versehen und um bunte Illustrationen von Marlies Walkowiak ergänzt. Auf 56 Hochglanz-Seiten finden sich nicht nur Geschichtliches, sondern es gibt auch Beispiele für jenes Bürgerengagement, das diesen Stadtteil in der Vergangenheit über manche Klippen hinweggeholfen hat.

Hiervon zeigen sich beim Pressegespräch auch die Vertreter der Sparkasse Worms-Alzey-Ried und der Volksbank Darmstadt-Südhessen, Wolfhard Hensel und Olav Diehl, beeindruckt. Beide Häuser haben die Festschrift unterstützt. Sie ist in einer Auflage von 1000 Stück am Kiosk am Ahornplatz in Neuschloß, im Lampertheimer Rathaus-Service und über die E-Mail-Adresse festschrift@neuschloss.net erhältlich. Der Jubiläumspreis beträgt 5,50 Euro. urs

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.05.2018