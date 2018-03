Anzeige

Bürstadt.Die Athleten der Bürstädter Rasenkraftsportler starteten bei den hessischen Hallensteinstoßmeisterschaften in Frankfurt-Kalbach in die neue Saison. Auch dieses Jahr waren sie mit zahlreichen Teilnehmern in verschiedenen Altersklassen vertreten. Insgesamt konnten die Sportler um Trainer Heribert Siegler und Abteilungsleiter Markus Rudolph zum Saisonstart 15 Meister- und zehn Vizemeistertitel in der Einzel- und Mannschaftswertung ihr Eigen nennen.

Bei den C-Schülern zeigten die jüngsten Athleten sehr gute Leistungen. Taina Appel errang mit einer persönlichen Bestleistung von 5,08 Metern den ersten Platz. Auch Neuzugang Lara Schuhmann konnte sich den ersten Platz in ihrer Gewichtsklasse mit einer Leistung von 5,19 Metern sichern. Gemeinsam freuten sich die beiden Mädchen ebenfalls über den ersten Platz in der Mannschaftswertung. Auch Laras Bruder Phil erreichte in seinem ersten Wettkampf mit 6,40 Metern einen dritten Platz. Zusammen mit Lukas Spiegelhauer aus Fränkisch-Crumbach freute er sich über Platz drei in der Mannschaft. Sebastian Vetter errang mit 6,44 Metern Platz eins in seiner Gewichtsklasse. Gemeinsam mit Max Baier aus dem Odenwald konnte sich Sebastian hier den zweiten Platz in der Mannschaftswertung sichern. Bei den B-Schülern ging Sebastians Bruder Vincent an den Start und sicherte sich mit 7,57 Metern einen vierten Platz in der Gesamtwertung. Mit der Unterstützung von Tom Baumann sicherte sich Vincent den silberfarbenen Pokal in der Mannschaftswertung.

In der Altersklasse Schüler A starteten Linus Knorr und Sascha Höfle. Linus errang mit einer neuen Bestleistung von 9,78 Metern den zweiten und Sascha ebenfalls mit neuer Bestleistung von 8,34 Metern den vierten Platz. Mit den Kameraden aus Fränkisch-Crumbach konnte sich Sascha zudem den ersten Platz in der Mannschaftswertung sichern. Linus Knorr startete zusätzlich noch bei der männlichen Jugend B, um die Mannschaft zu unterstützen und ergatterte sich dabei den ersten Platz. Bei der weiblichen Jugend A startete Melina Basta für den TV Bürstadt, stieß den Stein auf 6,35 Meter und sicherte sich mit dieser Weite den Vizetitel. Mit Paulina Becker aus Fränkisch-Crumbach belegte sie den Meistertitel in der Mannschaftswertung. Für die männliche Jugend A gingen in verschiedenen Gewichtsklassen Sven Höfle und Jason Kobel in den Wettkampf. Sven (8,29 Meter) erkämpfte sich Platz eins und Jason (8,53 Meter) Platz zwei in der Einzelwertung. Gemeinsam mit Jonathan Noll holten sie in der Mannschaftswertung den Meistertitel nach Bürstadt. Saskia Höfle startete bei den Juniorinnen und errang den ersten Platz. Melina Basta startete für die Mannschaftswertung ebenfalls bei den Juniorinnen, und so konnten sie gemeinsam mit Marlene Pfeifer den ersten Platz ihr Eigen nennen.