160 OP-Masken fürs Krankenhaus

Lampertheim.Michael Zayc, Kassenwart des Oldtimervereins Lampertheim Classics, hat 160 OP-Masken an das St. Marien-Krankenhaus in Lampertheim gespendet. Die Masken sollen zum Schutz gegen Coronavirus dienen. Sie wurden von einem chinesischen Freund aus Shanghai zur Verfügung gestellt. „Er hat mich angerufen, da er erfahren hatte, dass OP-Masken in Deutschland ein Engpass sind“, erklärte Zayc. In China gingen die Neuansteckungen mit dem Coronavirus zurück und die Wirtschaft erhole sich, war das Argument des Shanghaiers.

Per DHL-Frachtflugzeug ging der Mundschutz auf Reisen nach Deutschland. „Wir können den Mund- und Nasenschutz gut verwenden“, freute sich Anna Menges, die Assistentin der Geschäftsführung. Denn mittlerweile trage auch das Personal in der Verwaltung einen solchen Schutz. „Ich sage ein großes Dankeschön im Namen des St. Marien-Krankenhauses an die Oldtimerfreunde“, lobte Anna Menges. „Weil das Oldtimertreffen am Muttertag wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, möchten wir uns so in unserer Heimatstadt einbringen“, erklärte das Vorstandsmitglied Zayc. roi

