17 neue Fälle

Kreis Bergstraße.Der Kreis Bergstraße meldet am Montagabend 17 Corona-Neuinfektionen. In Lampertheim betrifft es zwei Personen, in Bürstadt und Viernheim eine je eine Person. In Biblis und Groß-Rohrheim kam es laut der Meldung des Kreises Stand Montagabend zu keinen Neuinektionen. Die Geamtzahl der Infizierten beträgt 4.313; darunter sind 3.180 bereits wieder genesene Menschen. 76 Mesnchen sind im Zusammenhang mit dem Virus inzwischen gestorben. Die Inzidenz liegt bei 206,29. Es gilt demnach weiterhin Stufe "schwarz".

Einzelne Regelungen - gerade über die Weihnachtstage - hat der Kreis Bergstraße auf seiner Homepage zusammengefasst: www.kreis-bergstrasse.de/corona

© Südhessen Morgen, Montag, 21.12.2020