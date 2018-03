Anzeige

Lampertheim.Nur kurz konnte sich ein Räuber am Freitagnachmittag über seine gemachte Beute freuen. Gegen 16.15 Uhr hatte der Mann den Lebensmitteldiscounter „Treff 3000“ an der Ecke Wormser Straße / Andreasstraße überfallen und dabei einen 21-jährigen Angestellten mit einer kleinen schwarzen Pistole bedroht. Als dieser nicht reagierte wie gewünscht, schlug er ihn zudem mit der Waffe ins Gesicht und gelangte so an seine Beute in Höhe von mehreren hundert Euro. Dann flüchtete der Räuber zu Fuß. Der Angestellte erlitt eine Platzwunde über dem Auge und wurde zur weiteren Behandlung durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Großfahndung konnte der Räuber, ein 20-jähriger Mann aus Lampertheim, schließlich – laut Polizeidirektion Südhessen – im Stadtpark aufgegriffen und festgenommen werden. Die Tatwaffe, eine Softair-Pistole, und ein Großteil der Beute wurden dabei sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Räuber am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sitzt er inzwischen in Untersuchungshaft. pol/off