200 Kilo Fisch gehen über die Theke

Lampertheim.„Wenn wir uns Wetter hätten malen müssen, hätte es genau so ausgesehen wie heute. Heute ist es perfekt“, betonte der Pressesprecher des Odenwaldklubs (OWK), Marius Schmidt. Dort fand am Karfreitag das traditionelle Fischessen in der 16. Auflage auf dem Vereinsgelände statt.

Bereits seit 2003 kommen die Lampertheimer Bürger am Feiertag zum Verein, um den Tag bei Zander und Kartoffelsalat zu genießen. Als der OWK um 10 Uhr seine Türen öffnete, ging es noch etwas ruhiger zu. Doch bereits nach einer halben Stunde strömten immer mehr Gäste auf das Gelände, so dass der Betrieb zur Mittagszeit seinen Höhepunkt erreichte. Etwa 500 bis 600 Stücke Fisch mit einem Gesamtgewicht von rund 200 Kilogramm gingen insgesamt über die Theke. Außerdem gab es Rindswürste und eine große Auswahl an Getränken. Dazu kam der Straßenverkauf. Dieser ermöglicht es den Besuchern, den Fisch abzuholen und zu Hause zu verspeisen.

Die rund zwei Dutzend freiwilligen Helfer des Vereins hatten alle Hände voll zu tun. „Das ist für uns der Tag mit der größten Besucherzahl“, verriet Marius Schmidt. Als besonders erfreulich empfand er, dass viele jüngere Mitglieder mit anpackten. „Viele Vereine klagen über Nachwuchsmangel. Unsere jungen Mitglieder sorgen dafür, dass das Fischessen weitergehen kann“, betonte Schmidt.

Mehr Plätze als zuvor

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren stand dieses Mal ein besonderer Besuch an. Die Ortsgruppe der Arbeiterwohlfahrt (AWO) besuchte das Fischessen zum ersten Mal mit rund 60 Personen.

Dass sich das Essen auch generell einer großen Beliebtheit erfreut, war auch an den zusätzlichen Plätze erkennbar. Insgesamt konnten im Innenbereich, auf dem Außengelände und an der unteren Wiese in diesem Jahr rund 250 Besucher gleichzeitig untergebracht werden. „Wir freuen uns über viele Gesichter aller Altersklassen“, erklärte Schmidt hierzu.

Über den Tag hinweg fanden mehr als 400 Besucher den Weg zum Verein. Die kleinsten Gäste konnten sich dabei auf dem Spielplatz mit dem Barfuß-Pfad und dem Fußballtor austoben.

Am Nachmittag klang das traditionelle Essen bei Kaffee und Kuchen gemütlich aus.

Die Einnahmen möchte der OWK für den Erhalt des Vereinsheims nutzen. „Das können wir natürlich gut gebrauchen, um die Bauten, die wir haben, zu pflegen“, erklärte Marius Schmidt. av

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.04.2019