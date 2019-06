200 Musikschüler spielen vor dem großen Farbspektakel

Lampertheim.Rot und lila leuchtende Baumkronen, grün und blau tanzende Blätter und Wasserfontänen: Das Lichterfest im Stadtpark ist ein imposantes Farbenspiel, das unzählige Besucher in Lampertheims grüne Oase lockt. 80 Leuchtelemente hatten die Helfer um Tobias Rohatsch von Young Dimension Eventtechnik – bekannt von „Felsenmeer in Flammen“ in Reichenach – verbaut. Die professionellen Lichtilluminationen wurden durch blinkende Ketten, Ringe und Knicklichter ergänzt und so zu einem prächtigen Spektakel, dem auch der Nieselregen nichts anhaben konnte. Verkauft wurden die Accessoires von der Musikschule Lampertheim. Als Hauptbegründer des Parkfestes richtete sie parallel ein Konzert mit über 200 Musikschülern aus. Und das mittlerweile in der 38. Auflage.

Organisator Joachim Sum lässt am Abend seinen Blick zufrieden über die Wiese gleiten. Die Bänke sind beinahe alle besetzt, aufgeregt und aufmerksam lauschen die Gäste, darunter viele Eltern und Freunde, dem musikalischen Spiel. „Wir sind froh, dass das alles so gut geklappt hat und es trocken ist“, sagt der Musikschulleiter mit einem dankenden Blick zum wolkenverhangenen Himmel. Immer wieder hätte es in den vergangenen Jahren Schauer gegeben. Vom Nieselregen lässt man sich aber auch diesmal nicht unterkriegen.

Aktion zu „Yellow Submarine“

„Das allererste Parkfest dauerte sogar nur zwei Stunden“, weiß Sum noch genau. Damals habe ein Gewitter die Spargelstadt heimgesucht. Auch der ehemalige Schulleiter Hans-Joachim Rieß kann sich noch gut erinnern: „Manches Mal mussten wir sogar in die Hans-Pfeiffer-Halle ausweichen.“

Dass die Zusammenarbeit mit der Stadt und engagierten Sponsoren reibungslos funktioniert, das empfinden alle als großes Glück. „Wir sind als Musikschule auf die Einnahmen des Parkfestes angewiesen. Es soll aber natürlich weiterhin kostenfrei bleiben“, versichert Sum. Zum Aufbessern der Kasse haben daher Franziska und Ian an einem Stand den Verkauf der Leuchtelemente übernommen.

Zur Mittagszeit herrscht hier reges Treiben, besonders die illuminierten Blumenkränze gehen weg wie warme Semmel. Gleich daneben bietet der Förderverein Aperol Spritz an.

Auch andere Stände haben sich angesiedelt – zum Beispiel Mokis Food von Mokaram Esmaeili und ihrem Mann Kazem Zarei. Mit Macarons und süßem Kuchen locken sie zur Kaffeezeit viele Besucher an. Mit einer Süßigkeit auf dem Teller klingen „Guanatanamera“, „California Dream“ oder „Let‘s Rock“ gleich noch viel besser.

„Eben“, sagt Gabriella Huy lachend. Die Betreiberin des Stadtpark-Cafés hat sich an diesem Tag den französischen Crêpes verschrieben. Mit Freunden und Familienmitgliedern wirbelt sie. „Ohne deren Unterstützung geht es nicht. Ich finde es aber toll, dass wir das Parkfest zusammen feiern können – jetzt ist hier richtig was los. Das müssen wir nutzen und genießen“, sagt Huy.

Bei einer Mitmach-Aktion zu „Yellow Submarine“ tummeln sich dann rund 100 Schüler auf der Bühne – „einer unserer Höhepunkte“, wie Joachim Sum findet.

Am Abend übernimmt dann die Dozenten-Band „Fairy Lights“. Im Gepäck haben die Musiker bekannte Coversongs – auch von Frauenschwarm Ed Sheeran. „Der spielt heute auf dem Hockenheimring und hat uns bestimmt ein paar Besucher gekostet“, scherzt Sum. Trotzdem zeigt er sich mit dem Verlauf überaus zufrieden: „Ich bin stolz auf unsere Schüler. Das haben sie heute großartig gemacht!“

© Südhessen Morgen, Montag, 24.06.2019