2000 Euro für die evangelische Kirche

Hofheim.Eine Art vorweggenommene Bescherung wurde der evangelischen Kirchengemeinde zuteil. Pfarrer Holger Mett nahm im Kreise des Kirchenvorstandes einen Scheck des Vereins Howwemer Kerbeborsch und Kerbemädels über 2000 Euro entgegen. Marco Knecht, der Erste Vorsitzende des Kerbeborschvereins, teilte mit, der Verein habe ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht. Mit der zehnten Kerbeteilnahme sei der Verein in der noch jungen Vereinsgeschichte etabliert. Aus anfänglich 15 wurden mittlerweile mehr als 60 Mitglieder, die sich fast alle aktiv engagieren. „Viele junge Menschen arbeiten hier mit“ betonte Knecht.

Geld ist schon verplant

Der Kerbeborschverein hat es sich zur Maxime gemacht, den während der Kerb erwirtschafteten Gewinn auch an die Hofheimer auszuschütten. Nach der katholischen Pfarrei im vergangenen Jahr war diesmal die evangelische Kirchengemeinde Nutznießer. Pfarrer Holger Mett freute sich über die großzügige Zuwendung, die bereits verplant sei. Der Betrag reicht exakt aus, um die gerade erneuerte, mit Bewegungsmeldern versehene Außenbeleuchtung auf dem Gelände der Gemeinde zu finanzieren.

Derweil kündigte Marco Knecht für das zehnjährige Vereinsjubiläum im kommenden Jahr einige Veränderungen an. So wird der Kerbeborschverein am Kerbesamstag erstmals eine Liveband präsentieren. Auch die bereits viermal aufgelegte Kerbezeitung soll weiter perfektioniert werden. 60 Seiten umfasste das Werk in diesem Jahr. Auch das Merchandisingteam innerhalb des Kerbeborschvereins verspricht zum Jubiläum neue Artikel aufzulegen, die die Verbundenheit zu Hofheim dokumentieren sollen. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 16.12.2019