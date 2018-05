Anzeige

Hofheim.Die achte Kerbebeteiligung des Hofheimer Kerbeborschvereins hat sich ausgezahlt. Der Verein spendete dem Wirtschaftsausschuss der katholischen Pfarrei St. Michael stattliche 2000 Euro, die in die Renovierung des Canisiushauses fließen. „Ich freue mich sehr, das passt“, brachte Bernhard Appelt vom ehrenamtlich tätigen Wirtschaftsausschuss seine Freude bei der Übergabe vor der Balthasar-Neumann-Kirche zum Ausdruck.

Marco Knecht, Vorsitzender der Kerbeborsch und Kerbemädels, stieß ins gleiche Horn. „Eine sehr gute Investition“, sieht der Vorsitzende die Spende für den Umbau der Damen- in eine Behindertentoilette mit Barrierefreiheit bestens angelegt. Im Canisiushaus stehen in diesem Jahr noch einige Renovierungsarbeiten an. Appelt sprach von einer Runderneuerung innen und außen, die weitestgehend vom Förderverein der Pfarrei und dem Wirtschaftsausschuss gestemmt werden. „Die Sorge ist kleiner geworden“, blickt Appelt hoffnungsvoll den weiteren Maßnahmen entgegen, darunter auch der Weg von der Sakristei zum Pfarrhaus. fh