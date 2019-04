23 Kinder feiern Erstkommunion

Lampertheim.Das erstmalige Empfangen der Heiligen Sakramente gehört zu den wichtigsten Ereignissen im Leben eines jeden katholischen Gläubigen. Die Erstkommunion ist gleichzeitig die Erneuerung des Taufversprechens, welches die Eltern einst stellvertretend für ihre Kinder abgegeben haben, und leitet gleichzeitig zu einem vollwertigen Mitglied der Kirchengemeinde über. Am Sonntag feierten die Kinder der Gemeinde Mariä Verkündigung ihre Heilige Erstkommunion.

Seit Oktober hatten sich die Kinder unter Leitung der Gemeindereferentinnen Martina Kron und Birgit Bongiorno sowie der Katechetinnen in mehreren Treffen auf diesen großen Tag vorbereitet. Gestern war es dann endlich soweit. Unter Begleitung des Katholischen Kirchenmusikvereins, dirigiert von Markus Niebler, zogen die Kommunionkinder in einer feierlichen Prozession vom Jugendheim in die Kirche ein.

Band Kristall spielt

Im Altarraum hatte die Band Kristall unter der Leitung von Andreas Fischer Aufstellung genommen und eröffnete den Gottesdienst mit dem Lied „Eingeladen zum Fest des Glaubens“. Natascha Wittmann und Annabell Knecht setzten mit ihren Solostimmen dabei erste Akzente. Pfarrer John-Peter eröffnete anschließend die Zeremonie, indem er jedes Kind namentlich aufrief, als dessen Kommunionkerze angezündet wurde.

In der Vorbereitung hatten die Kommunionkinder ein Haus aus Pappkartons gebastelt. Dieses Haus nahm der Pfarrer zum Anlass, mit den Kindern in einen Dialog zu treten über die Grundsäulen des Glaubens. Eucharistie, Taufe, Gott und die Bibel waren die Antworten auf seine Fragen, wobei der Pfarrer jeweils die Antworten vertiefte und die Bedeutung der Sakramente erläuterte. Auch die Bibel stelle einen wichtigen Baustein dar, predigte der Pfarrer, denn in der Bibel spreche Gott zu den Menschen. Die Kinder waren eifrig dabei, wobei Pfarrer John-Peter mit seiner humorvollen, herzlichen Art viel dazu beitrug. Auch auf die Gemeinde übertrug sich seine lockere Art. Mit Schmunzeln und Lachen wurde sein Auftreten begleitet.

Zwischendurch kam wieder die Musik zu ihrem Recht. Die Band spielte und sang „Komm, bau mir ein Haus“ wobei der kleine Moritz Koch als Mitsänger sein Debüt gab und den Gesang mit seiner hellen Stimme noch verstärkte. Andreas Fischer animierte beim gesungenen Halleluja die Gemeinde zum Mitmachen. Frauen und Männer sangen abwechselnd und mussten aufstehen, wenn sie dran waren. Alle machten gut gelaunt mit.

Höhepunkt des Gottesdienstes war dann die Kommunion. Zum ersten Mal erhielten die Kinder den Leib Christi und versammelten sich dazu rund um den Altar. Mit dem Segen „Ziehet hin in Frieden“ und dem Lied „Keinen Tag soll es geben, wo niemand da ist“ endete der Gottesdienst, Pfarrer sowie Kinder zogen gemeinsam aus der Kirche aus. sto

© Südhessen Morgen, Montag, 29.04.2019