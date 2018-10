25 000 Euro Schaden

Nach dem Unfall auf der Bundesstraße 47 kam es zu Rückstaus. © Nix

Rosengarten.Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Samstagabend eine 65-jährige Lampertheimerin, die die Bundesstraße 47 von Rosengarten kommend in Richtung Bürstadt befuhr, mit ihrem Peugeot auf die Gegenfahrbahn geraten und in einen entgegenkommenden VW-Passat gekracht. Sie wie auch der 37-jährige VW-Fahrer aus Worms wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Beifahrerin des Mannes und ein Kind, das ebenfalls im Auto des Wormsers saß, kamen nach Angaben der Polizei vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus. Während der Zeit der Unfallaufnahme wurde die Straße vollgesperrt. Dadurch bildeten sich Rückstaus auf beiden Seiten. An den zwei Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Die Lampertheimer Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 25 000 Euro. off

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018