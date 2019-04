25 Spender trauen sich erstmals

Lampertheim.Am Samstag zog es wieder zahlreiche Lampertheimer in die Florianstraße. Dort fand in den Räumlichkeiten des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuz (DRK) ein Blutspende-Termin statt. Von 12 bis 16 Uhr konnten die Spender die Gelegenheit nutzen und helfen, Leben zu retten. Die Organisation übernahm dabei der Ortsverein selbst, für die Blutabnahme war der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen zuständig.

Insgesamt waren 23 Helfer aus der Sanitätsbereitschaft und des Jugendrotkreuzes des Ortsvereins an diesem Nachmittag aktiv. Bedingt durch die Osterferien und das schöne Wetter haben dieses Mal weniger Personen als im vergangenen Jahr gespendet. Insgesamt fanden 132 Spendenwillige aus Lampertheim und Umgebung den Weg zum Aderlass.

15 Spender nicht geeignet

Jeder Spendenwillige musste dabei einen bestimmten Prozess durchlaufen. Nach der Anmeldung folgte eine kurze ärztliche Untersuchung im Labor. „Dabei werden zum Beispiel der Hämoglobinwert des Blutes, der Blutdruck und die Temperatur getestet. Es ist ein kleiner Check“, erklärte Bereitschaftsleiter Christian Schmidt. Das Blut wird zudem auf Erkrankungen, die Blutgruppe und den Rhesusfaktor untersucht. Nach der Untersuchung konnten insgesamt 117 Personen zur Spende zugelassen werden. Darunter befanden sich 25 Erstspender. 15 Personen mussten zurückgewiesen werden, denn Sicherheit und Gesundheit gehen vor. Grundsätzlich kommen alle gesunden Frauen und Männer zwischen 18 und 73 Jahre als Spender in Frage. Erstspender dürfen allerdings nicht älter als 64 Jahre sein. Gespendet wird immer ein halber Liter Blut. Mit den dazugehörigen Vorbereitungen, sowie dem stärkenden Imbiss danach dauert eine Spende im Schnitt eine Stunde.

Am Samstag erhielten die Spender im Anschluss an ihre gute Tat eine Tafel Schokolade und Ostereier. Besonders fleißige Spender wurden zudem geehrt und erhielten neben einer Urkunde eine Flasche Sekt. Dazu gehörten Pascal Hartmann und Olga Wallinger, die die goldene Ehrennadel für ihre zehnte Spende erhielten. Eine Auszeichnung für die 50. Spende bekamen Kai Andres und Holger Holz. Günter Loy und Bernhard Benka wurden sogar für ihre 100. Blutspende geehrt.

Sonja Ast kam am Nachmittag ebenfalls zur Blutspende. Sie selbst spendet seit einigen Jahren Blut und war vor vier Jahren zuletzt beim DRK. „Ich war die vergangenen Jahre etwas faul“, gab die Lampertheimerin zu. Am Samstag spendete sie deshalb zum vierten Mal ihr Blut und erklärte, welcher Anreiz für sie dahinter steht: „Es ist einfach eine gute Sache.“ Sie sei zwar immer noch etwas nervös, fühle sich in Lampertheim aber in guten Händen. „Hier ist es toll. Alle sind nett und kümmern sich sehr gut“, sagte Ast.

