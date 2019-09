27 Jahre nach der Trauung ging’s auf Hochzeitsreise

LAMPERTHEIM.Eigentlich hatte Marianne Strauß nie vor, sich früh zu binden. Auch ein Landwirt sollte es nicht unbedingt sein, kam sie doch selbst aus einer Bauernfamilie. Doch dann kam Georg Strauß um die Ecke – und alles anders als gedacht. Mit damals 19 Jahren heiratete die Lorscherin den acht Jahre älteren Lampertheimer. Bereut haben es beide nie. Nun feierte das Ehepaar im kleinen Kreis Goldene Hochzeit.

Angefangen hatte alles beim Tanzen. „Früher war man ja überall, wo Musik und was los war“, erinnert sich Georg an seine Junggesellenzeit. Dabei sei er gar kein Tänzer. „Ich habe immer nur das Pflichtprogramm gemacht“, sagt er lachend. Seine Frau Marianne dagegen hat das Tanzen heute noch im Blut.

Als sie sich damals kennenlernten, war sie erst 17 Jahre alt. Und Georg versetzte sie beim ersten Treffen gleich um eine Stunde – wegen den Spargeln. „Hab’ halt Ärwet g’hatte“, sagt er. Im Gegenzug musste er beim nächsten Treffen dann eine Stunde in der Hitze seines Autos vor ihrem Elternhaus schmoren. „Da wusste ich: Meine Reise ist zu Ende“, erzählt er.

Neue Hobbys

Doch die gemeinsame Reise fing für beide erst an. Marianne wuchs in einer Bauernfamilie mit Rinder- und Schweinezucht in Lorsch auf. „Ich wusste schon als Kind, was es bedeutet mit anzupacken“, berichtet sie. Ihr Mann Georg ist ein waschechter Lampertheimer. Zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen gaben sich die beiden das Ja-Wort – doch die Hochzeitsreise musste erst einmal warten. „Über 25 Jahre lang hat er mir die versprochen“, sagt Marianne ohne Groll. 27 Jahre nach der Trauung ging es dann endlich in den Urlaub – drei Tage nach Gras-Ellenbach in den Odenwald. Zeit für Urlaub gab es in ihrem Arbeitsleben einfach nicht. Die Landwirtschaft – die war für das Ehepaar eine Lebensaufgabe.

„Es gab immer was zu tun“, erinnern sie sich – winters wie sommers. Urlaub stand dementsprechend 30 Jahre lang nicht auf dem Plan. „Einmal“, weiß Marianne noch genau, „waren wir eingeladen und wollten wirklich mal hin.“ Die Eheleute hatten sich schon schick gemacht – doch eines der 20 Mutterschweine machte ihnen mit Nachwuchs einen Strich durch die Rechnung. „Man muss es nehmen, wie es kommt“, sagen sie achselzuckend. So sei das Leben als Landwirt eben.

Beklagen wollen sie sich nicht. Die gemeinsame Arbeit habe sie zusammengeschweißt – und sie wollten auch im Nachhinein nicht woanders gewesen sein.

Kurze Zeit nach der Hochzeit gab es Nachwuchs. 1970 kam Angelika, ein und weitere drei Jahre später Claudia und Markus zur Welt. Inzwischen hat die Familie sechs Enkel und zwei Urenkel, ein weiteres ist auf dem Weg. Neben der Familie hat das Ehepaar seit Beginn der Rente zwei neue Hobbys für sich entdeckt.

Als Landwirte hatten sie zwar immer viel in der Natur zu tun, Zeit für echte Pflanzen im Hof war aber nicht. „Das hole ich jetzt alles nach. Aus jeder Blume im Wasser wird ein Busch oder ein Baum“, sagt Georg. Inzwischen grünt der ganze Hof.

Und auch am Reisen finden die beiden nun Gefallen. In Norwegen und Frankreich waren sie schon, und sie sind in die Türkei geflogen. „Wir machen jetzt das, was uns Spaß macht. Man weiß ja nie, wie viel Zeit noch bleibt“, sagen sie.

