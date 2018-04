Anzeige

Lampertheim.Torreich verliefen die letzten Spiele der beiden F-Jugendteams des TV Lampertheim. Im Heimspiel gegen den JFV Bürstadt war die F1 beim 0:11 in allen Belangen unterlegen. Bürstadt spielte wie aus einem Guss und ließ Ball und Gegner laufen. In der ersten Halbzeit lag der TVL mit 0:3 zurück und hatte sogar noch die eine oder andere Chance. Nach der Pause kamen die Gastgeber nur noch selten in die gegnerische Hälfte, die Bürstadt ein regelrechtes Powerplay aufzog. Am Ende musste sich der TVL mit 0:11 geschlagen geben.

Umgekehrte Vorzeichen bei der F2, die ihr Heimspiel gegen die Reserve von Olympia Lorsch mit 17:1-Toren gewann. Die F2 des TVL bestritt ihr Heimspiel gegen Oly. Lorsch 2. Von Anfang an legte die Mannschaft los und drängte den Gegner in seine Hälfte. Nachdem die Gastgeber einen komfortablen Vorsprung herausgespielt hatten, nahmen sie bis zur Halbzeit einen Gang heraus. Nach dem Wideranpfiff ging es wieder in eine Richtung und zwar in die von Lorsch. Schöne Spielzüge und hervorragendes Stellungsspiel brachten einen 17:1-Sieg. fh