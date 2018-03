Anzeige

Lampertheim.Nicht nur auf dem Papier agierten die Fußball-A-Jugendlichen der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld (JSG) offensiv. Auch auf dem Platz zeigte sich von Beginn an ein Angriffsschwung, der in einem 3:0-Erfolg auf Kreisligaebene endete.

Zwar kamen die Gastgeber aus Bensheim besser in die Partie, spätestens nach zehn Minuten war die JSG jedoch gleichwertig. Und die Gäste erspielten sich zahlreiche Chancen. Der Großteil der Partie spielte sich in der Bensheimer Hälfte ab, permanent suchte die Elf aus der Spargelstadt den Weg nach vorne. Zwar klappte längst nicht alles, doch die forsche Gangart beeindruckte Bensheim. Vor allem über rechts erspielten sich die Lampertheimer hochkarätige Möglichkeiten. Der Torhüter aus Bensheimer trug seinen Teil dazu bei, dass der Knoten schließlich platzte: Als der Schlussmann unter einer Flanke hindurch lief, hatte Fabio Waenke leichtes Spiel und nickte zur Führung ein 1:0 (31.). Damit ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel machte die JSG da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatte. Daniel Hartmann erhöhte in der 51. Minute auf 2:0. Bensheim war geschockt und ließ in der Folge komplett die defensive Ordnung vermissen. Kurz vor dem Ende erzielte Nico Jäger noch das 3:0 für die Gäste.

Die B-Jugendlichen des TV Lampertheim spielten bei der JSG Heppenheim/Hambach und unterlagen mit 2:3-Toren. Zu Beginn legten beide Teams einen starken Start hin. Bei den Offensivaktionen fehlte oft noch die richtige Abstimmung. Die erste gelungene Kombination der Lampertheimer brachte direkt den erhofften Torerfolg, Sultan Safar schloss nach feiner Hereingabe von Mika Kuhlmann eiskalt zum 1:0 ab. Doch nach einer halben Stunde kam die JSG besser ins Spiel.