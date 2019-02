30 Finger tanzen über die Tasten

Lampertheim.„Tach, Herr Bach“, grüßten die Lehrer der Musikschule Lampertheim am Samstagabend mit dem 3. Brandenburgischen Konzert. Aber nicht nur klassische Werke standen in der Notkirche auf dem Programm, sondern auch moderne Stücke und Jazzstandards. Das einstige Lehrerkonzert in Kooperation mit dem Lionsclub und den Rotariern hat sich inzwischen zu einem gesellschaftlichen Ereignis entwickelt. Zwischen drei musikalischen Blöcken gab es Pausen, die ausreichend Zeit für kulinarische Genüsse und Gespräche ließen.

Da die Musiker ohne Gage auftraten, kommen die Einnahmen aus Eintritt, Speisen und Getränke der städtischen Musikschule zugute. Marianne Michels-Junglas vom Rotary-Club begrüßte die Gäste: „Das Erfolgskonzept der Veranstaltung ist neben der guten Musik die herausragende Zusammenarbeit zwischen den Serviceclubs, der Stadt und der Musikschule“. Bürgermeister Gottfried Störmer hatte in diesem Jahr wieder die Schirmherrschaft übernommen und verwies stolz auf das fünfjährige Jubiläum. „Sie sind nicht nur Lehrer, Sie sind auch Künstler und die brauchen die Bühne“, eröffnete Dr. Nikolaus Selzer, Erster Vorsitzender der Musikschule, das Konzert.

Das Kollegium formierte sich zu abwechslungsreich kombinierten Ensembles. Musikschulleiter Joachim Sum führte gewohnt launig durch das Programm und sprang bei seiner Moderation munter von Außerirdischen über Spinneninvasionen zu fahrbaren E-Pianos.

Für ihre Schüler ist ein vierhändiges Klavierstück schon eine Herausforderung, bei Ju-Hee Oh, Maurizio Viggiani und Svitlana Karikh tanzten 30 Finger eine „Polonaise Brillant“. Auch im Duo harmonierten Oh und Karikh bei Astor Piazzollas „Libertango“ wunderbar. Virtuos und voller Energie bearbeiteten die beiden Musikerinnen die Tasten des Flügels.

Ihr Kollege Viggano hatte die Komposition eines taiwanesischen Freundes mitgebracht. Mühelos gelang es ihm, lautmalerisch einen Grashüpfer und einen Frosch zum Leben zu erwecken.

Entspannung mit indischer Citar

„Er hat einen unaussprechlichen Namen, aber wunderbare Musik gemacht“, stellte Sum den Komponisten Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch vor. Elena Haag (Akkordeon), Svitlana Karikh (Flügel), Anja Leonbacher (Klarinette), Christine Francois (Querflöte) und Susanne Weinacker (Violine) brachten seinen „Walser Nr. 2 aus der Suite für Jazzorchester“ temperamentvoll zu Gehör.

Gitarrenlehrer Karsten Opitz schreibe jedes Jahr extra für diesen Anlass ein neues Stück verriet Sum, „schon Wochen vorher hört man im Odenwald eine Feder kratzen“. Sofort erkannten die Besucher bei den „Variationen über ein Stück von Jan Johannsen“ die eingängige Pippi-Langstrumpf-Titelmelodie. Mal schneller und mal langsamer setzte das Gitarrenquartett mit Opitz, Gabi Noe-Müller, Dominik Kontek und Rudi Weinacker das Thema fantasievoll um.

Cordula Hamacher und Daniele Aprile widmeten sich mit „Wise One“ von John Coltrane dem Jazz. Der warme melodische Klang des Tenorsaxophons stand im reizvollen Kontrast zu Apriles perkussivem Fingerspiel. Ruhig und getragen kam dagegen die „Jazzsonate für soprano saxophone und piano“ daher. Das Stück des amerikanischen Pianisten Bill Dobbins schien wie gemacht für das einfühlsame Spiel von Hamacher am Saxophon und Oh am Flügel.

Mit „Parabens“ von Yotam Silberstein bewiesen auch Opitz (Gitarre), Cathrin Ambach (Flügel), Sum (Bass) und Drummer Andy Pilder ihre Talente als Jazzmusiker.

„Wir kommen zum Entspannungsteil“, kündigte Sum am späteren Abend an und holte eine indische Citar hervor. Zu den mystischen Klängen von „Pushkeen“ versetzte er zusammen mit Pianistin Ambach und Pilder an den Drums die Zuschauer zurück in die 1970er Jahre.

Am Schluss wurde es noch einmal richtig voll auf der Bühne. Für die Zugabe dirigierte der Musikschulleiter das Orchester aller Mitwirkenden. Mit einem begeisterten Applaus stellte das Publikum den Lehrern ein hervorragendes Zeugnis aus.

