30 Goldmedaillen für Lampertheimer Wassersportler

Lampertheim.Der Wassersportverein Lampertheim (WSV) war auf seiner Heimregatta nicht nur das größte, sondern auch das erfolgreichste Team. Die Spargelstädter holten 30 Gold-, 30 Silber- und 19 Bronzemedaillen. Viele Sportler durften sich für ihre Finalsiege auch über einen Pokal freuen.

Erfolgreichste Sportlerin der Regatta war die Jugendfahrerin Franka Thierfelder, sie holte sich siebenmal die Goldmedaille. Umso erfolgreich zu sein, startete sie auch im Einer über die 200-Meter- und 500-Meter- Strecke in der Juniorenklassen und errang dort auch Siege. Mit ihrer Mannschaftskollegin Klara von Allwörden war sie auch in den Mannschaftsbooten nicht zuschlagen.

Hessentitel für Heiko Graef

Auch bei der männlichen Jugend waren die Sportler des WSV nicht zuschlagen. In den Einerrennen gab es je nach Strecke unterschiedliche Sieger. Im Einer der Jugend AK15 gewann Philipp Reiber über 200- und 500 Meter die Goldmedaille. In der Klasse AK16 teilten die Lampertheimer Jungs die Siege über 200 Meter. Über 500 Meter war der Goldmedaillengewinner Heiko Graef.

Bei der 500-Meter-Strecke ging Lucas Gotha als Erster über die Ziellinie. Im 200-Meter-Einerrennen gab es gleich einen dreifachen Erfolg: Hinter Heiko Graef holten sich Lucas Gotha und Janek Soballa die weiteren Medaillen. In den Mannschaftsbooten lief es auch optimal – alle Siege gingen nach Lampertheim. Auf der Langstrecke teilte man die Sportler so auf, dass maximaler Erfolg erreicht werden konnte. Die Taktik ging auf: Der Hessentitel im Einer ging an Heiko Graef und im Zweier an Lucas Gotha zusammen mit Philipp Reiber. Über Bronze durften sich in diesem Rennen Leon Bucher und Anton Klose freuen.

Duell unter Vereinskollegen

Die zwölfköpfige Leistungsklassemannschaft des Wassersportvereins holte ebenfalls alle Siege nach Lampertheim. Im Einer ging der Sieg über 200 Meter an den Lampertheimer Jona Schulz und über 500 Meter gewann Jan Brechenser. Im Zweier hatten die Lampertheimer vier Boote im Finale. Den Sieg konnten Jan Brechenser/Björn Barthel vor Marco Brechenser/Dimitri Isaak feiern.

Im Langsreckenzweier über 5000 Meter gab es lange ein Kopf-an-Kopfrennen, es setzen sich dann aber Marco Brechenser/Carlo Pfitzenreuter kurz vor dem Ziel ab und gewannen dieses Rennen vor ihren Vereinskollegen Dimitri Isaak/Jan Heilmann. Auch der Vierer der Herren wurde dominiert von Blau-Weiß. Gleich drei Vierer waren am Start und alle Medaillen gingen nach Lampertheim.

Schüler A verbessern sich

Immer besser in Form kommen auch die Schüler A des Wassersportvereins. Wie schon während den vorangegangen Rennen zeigte der Schülerinnen-A-Vierer ein gutes Rennen. Als jüngstes Boot errangen Anna Hofmann/Alexa Vogt/Marlene Görling/Emilia Paterna die Silbermedaille.

Bei den männlichen Schülern konnte der Zweier Jonathan Hintz und Tim Walter mit einer Goldmedaille auf der Langstrecke überzeugen. Das Team Jonathan Hintz/Tim Walter/Nils Gutschalk/Mattheo Hermann musste nach langer Führung den Sieg jedoch noch kurz vor dem Ziel abgeben und wurden Dritte.

Gleich in seinen ersten Rennen errang in der der AK7 Felix Pott zweimal Gold im Einer. Bei den 10-Jährigen war Jeremy Schön der strahlende Sieger im Einer und Cara di Virgilio holte Gold im Einer über 500 und 2000 Meter.

Der neu formierte Zweier in der Schülerklasse B mit Linus Sprintz/Paul Gutschalk ging gleich im ersten Rennen als Sieger über die Ziellinie und auch der in der Klasse darunter startende Zweier Leonidas Hellwig/Lenny Schüttler war bei diesem Rennen nicht zu schlagen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 29.05.2019