31 Projekte für Spargelstadt

Lampertheim.Sie alle wollen während des Freiwilligentages am Samstag, 15. September, in Lampertheim ehrenamtlich arbeiten. Dafür entwickelten die Freiwilligen viele Ideen, wie sie sich in ihrem Gebiet einbringen können und meldeten dann ihr Projekt an. Ihr Engagement bezieht sich beispielsweise auf die Arbeit in Sportvereinen, im sozialen Bereich bis hin zum Umwelt- und Naturschutz.

Jüngst traf sich die zweite Gruppe, Projektleiter und Projektvertreter im Sitzungssaal des Alten Rathauses. Am großen Tisch stellten sie ihre Projekte vor und anschließend ging es auf den Europaplatz zum Fotografieren. Um ihr Projekt bildlich zu dokumentieren, hatten die Freiwilligen typisches Handwerkszeug mitgebracht. „Aktuell sind für Lampertheim 31 Projekte gemeldet“, erklärte Dirk Eichenauer, der Fachdienstleiter vom Fachbereich 40 Bildung, Kultur und Ehrenamt. Der Verantwortliche für den Freiwilligentag in Lampertheim wies auch darauf hin, dass die Stadt individuelle Werbemittel erstellen und ausdrucken kann. Anfang September gibt es noch einmal ein Pressegespräch, bei dem die blauen Helfer-T-Shirts ausgegeben werden.

Am Freiwilligentag ist es das Ziel, ein Projekt in dem Zeitraum von 10 bis 16 Uhr anzufangen und fertigzustellen. Alle Teilnehmer sind zudem über die Sparkassen-Versicherung geschützt. Für das leibliche Wohl spendieren die Metzgerei Blüm Fleischkäse und Schmitt’s Backhaus Brötchen.

Projektanmeldungen sind noch bis zum 31. August möglich. Ansprechpartner für Lampertheim ist Dirk Eichenauer unter Telefon 06206/935-233, und per E-Mail an dirk.eichenauer@lampertheim.de. Sich anmelden und Informationen holen kann man sich auch auf der Internetseite von „Wir schaffen was“. Aktuell gibt es 322 angemeldete Projekte in der Metropolregion. roi

