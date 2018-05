35 Einsätze in vier Tagen

Lampertheim.Das ganze Einsatzspektrum einer Feuerwehr hat die Feuerwehr Lampertheim-Mitte in den vergangenen vier Tagen in 35 Einsätzen abgearbeitet. Los ging es am Mittwochabend nach dem Starkregen ab 22 Uhr, den letzten Einsatz fertigte die Feuerwehr am Samstagnachmittag ab. Neben den zahlreichen Keller unter Wasser Meldungen, wurden die freiwilligen Feuerwehrleute, die neben ihrem Hobby "Feuerwehr"

...

Sie sehen 36% der insgesamt 1105 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Montag, 14.06.2010