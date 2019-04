350 Reiter und 650 Pferde

Lampertheim.Nachdem der Reit- und Fahrverein Lampertheim (RuF) im vergangenen Jahr seine beiden Turniere wegen des Brandes der Reithalle hatte absagen müssen, freuten sich die Mitglieder umso mehr, dass am vergangenen Wochenende das große April-Reitturnier wieder stattfinden konnte. „Ich bin seit über 50 Jahren im Verein, und das Turnier gab es schon immer“, verwies Vorsitzende Christel Mrotzek auf die lange Tradition.

Neben dem gewöhnlichen Turniergeschehen und den Wettkämpfen gab es in diesem Jahr einen besonderen Höhepunkt: Zwei Wochen zuvor war die Sanierung der Außenplätze abgeschlossen worden, so dass diese am Samstag im Rahmen der Veranstaltung offiziell eingeweiht werden konnten.

Plätze saniert

Aufgrund des schwierigen Untergrundes standen die Plätze in den vergangenen Jahren bei schlechtem Wetter häufig unter Wasser. Die Verletzungsgefahr für Pferd und Reiter stieg damit, die Teilnehmerzahlen bei den Springwettkämpfen gingen zurück. Statt 15 Nennungen konnte der Verein nach der Sanierung in diesem Jahr jedoch bereits 70 Nennungen verzeichnen. „Wenn sich das bis zum nächsten Turnier erstmal rumspricht, kommen noch mehr Teilnehmer“, zeigte sich Mrotzek erfreut.

In den vergangenen vier Wochen wurden die Plätze durch eine Bürstädter Firma auf Vordermann gebracht. Der neue Arbeits- und der Springplatz bestehen aus Schotter, auf den eine Lavaschicht und der Reitboden aufgebracht werden. Dieser ist zudem mit verschiedenen Fasern versetzt, die den Boden lockerer machen und dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit gehalten wird.

Insgesamt kostete die Sanierung den Verein 170 000 Euro. Die Kosten trägt der Verein zur Hälfte durch eigenes Kapital. Die andere Hälfte der Kosten konnte durch Zuschüsse und Spenden gedeckt werden. „Es war hart, aber wenn man den Erfolg sieht, hat es sich gelohnt“, gab die Vorsitzende erleichtert zu.

Um die Platzeinweihung gebührend zu feiern, waren auch Bürgermeister Gottfried Störmer und Kreistagsabgeordneter Fritz Götz auf das Vereinsgelände gekommen. „Ich freue mich sehr, dass ich heute auf diesem neuen Platz stehen darf und dass wir hier auch in Zukunft wieder Reitsport erleben dürfen“, betonte Störmer stellvertretend für die Stadt Lampertheim, die das Projekt finanziell bezuschusst hat. Diesen Glückwünschen schloss sich Götz an und erklärte: „Ich wünsche dem Verein durch diesen Platz mit alter Bedeutung wieder neue Möglichkeiten.“

Auf den beiden Außenplätzen sowie in der Reithalle fanden die Spring- und Dressurprüfungen der Klassen A, L und M statt. Bei der Klasse M handelt es sich um die zweithöchste Kategorie im Reitsport. Der Reithallenbrand im vergangenen Jahr wirkt für den Verein zwar immer noch nach, beeinflusste das Turniergeschehen aber nicht. Während vor dem Turnier neue Eisenträger eingebaut und neue Wände eingezogen worden waren, sollen die Bauarbeiten nach der Veranstaltung fortgesetzt werden. Neben einem neuen Dach werden neue Fenster und neue Innenwände in der Halle benötigt.

Trotz des schlechten Wetters gab mehr Nennungen als in den Vorjahren. 650 Pferde und 350 Reiter waren über das ganze Wochenende vor Ort. 760 Starts gab es dazu bei den Wettkämpfen. Die Teilnehmer kamen dabei aus Lampertheim und Umgebung. Auch Reitsportler aus Rheinlandpfalz, Baden-Württemberg oder dem Raum Frankfurt fanden ihren Weg zum RuF. Die nächsten Veranstaltungen sind das große Voltigierturnier am ersten und zweiten Juni, sowie das Herbst-Turnier am dritten Septemberwochenende dieses Jahres.

