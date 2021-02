36 neue Fälle im Kreis

Kreis Bergstraße.In Lampertheim wurden sieben Fälle gemeldet, in Viernheim vier, in Bürstadt und Groß-Rohrheim je einer. In Biblis wurde keine Neuinfektion registriert. Lampertheim verzeichnete damit erneut die meisten neuen Infektionen im Kreisgebiet.

Am Dienstag erhielt das Gesundheitsamt Kenntnis von insgesamt zwei weiteren bestätigten Fällen der britischen Mutation B.1.1.7 im Kreisgebiet. Zudem liegt bezüglich eines weiteren Todesfalles aus dem Kreis eine Bestätigung der britischen Mutation B.1.1.7 vor. Insgesamt sind damit 77 Corona-Mutationsfälle mit der britischen Corona-Mutante und einer mit der südafrikanischen Corona-Mutante im Kreis bestätigt.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.02.2021