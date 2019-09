37 Hessenmeistertitel gehen an die Wassersportler

Lampertheim.Bei den hessischen Sprintmeisterschaften im Kanurennsport in Wiesbaden gab es für den Wassersportverein (WSV) 25 Mal Gold, 25 Mal Silber und 20 Mal Bronze. Zählt man die Langstrecken Medaillen vom Frühjahr hinzu sind es 37 Hessenmeistertitel. Für die B und C Schüler ist es die hochrangigste Regatta des Jahres und sie lieferten ab. 19 von 28 Titeln gingen in die Albrecht Dürer Straße 46. Eine Bilanz die sich sehen lassen kann. Erfolgreichste Sportlerin war Cara die Virgilio mit vier Titeln. Sie gewann beide Einerrennen, dazu noch den Zweier mit Franka Wernz und den Vierer mit Lya Strähle und Mya Ay. Drei Titel erreichten Mattheo Herrmann, David von Allwörden, Lya Strähle, Franka Wernz und Henrik Stiller. Weitere Siege gab es für Jan Ringel, Luzie Schubert, Valentina Bengel, Mira Unterseher, Hira Cakir, Alessando Paterna, Lukas Gotha und Heiko Graef. Zu den Titeln kommen noch Unmengen von guten Platzierungen.

Jede Altersgruppe bekommt ein auf ihre Möglichkeiten zugeschnittenes Training. Das Krafttraining das für den späteren Erfolg enorm wichtig ist, aber nicht zu früh einsetzen soll, ist genau dosiert. Selbst Simon Specht, der zweifache Goldmedaillengewinner auf den Olympic Hope Games, kann da noch enorm zulegen. So wissen die Sportler, dass sie immer noch Reserven haben. Auch wenn sie auf den deutschen Meisterschaften gerade so ins Finale kommen, können sie zwei Jahre später ganz oben stehen. Da ist Geduld und Stehvermögen gefragt.

Bei den jungen Sportlern liegt das Augenmerk auf der Technik. Wer schon als Neunjähriger, wie zum Bespiel Henrik Stiller, eine gute Technik fährt, benötigt nicht viel Training, um Erfolg zu haben. Wenn man dann fleißig ist und noch eine gute Technik paddelt, bleibt man wie Henrik Stiller ungeschlagen auf der Hessenmeisterschaft. Zum Ende der Saison geht es noch zur Schülerregatta nach Sandhofen. red

