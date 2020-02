3800 Bürger per Zufall ausgewählt

Lampertheim.Ab der kommenden Woche erhalten 3800 per Zufallsverfahren ausgewählte Personen in Lampertheim und den Stadtteilen Post. In dieser finden sich die Teilnahmeinformationen für die Sicherheitsbefragung. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Wer von diesen ausgesuchten Personen möchte, kann per Internet mittels eines Links oder QR-Codes an der Befragung teilnehmen. Man kann aber auch die Antwortpostkarte ausfüllen und diese in den nächsten Post-Briefkasten einwerfen. Damit erhält man dann die Sicherheitsbefragung in Papierform zum handschriftlichen Ausfüllen.

Nach der Abgabefrist von 14 Tagen beginnt das Institut für Kriminologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen mit der Auswertung. Sobald Ergebnisse vorliegen, wird sich der Präventionsrat in Lampertheim zusammenfinden, Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Themenbereichen bilden und Handlungsempfehlungen erarbeiten, die das Sicherheitsgefühl der Lampertheimer verbessern sollen.

Ansprechpartner von Kompass

Wer ein Sicherheitsanliegen hat, kann sich bereits jetzt bei der Stadtverwaltung melden. Dort können entweder direkt die Kompass-Ansprechpartner kontaktiert werden oder über die Plattform „Sag’s doch mol“ auf der städtischen Internetseite: www.lampertheim.de. Kompass-Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung sind Uwe Becher vom Fachbereich 30 (Verkehr, Sicherheit und Ordnung), Telefon 06206/935 - 247, und Katja Stotz-Sen, Telefon 06206/935 - 455, E-Mail: katja.stotz-sen@lampertheim.de. red

