40 Jahre Amateurfunk

Die Mitglieder des LARC fördern einen ganz speziellen Teil des Amateurfunks, der aber genauso wichtig ist wie die technische Weiterentwicklung. Die Funkamateure bekommen die Möglichkeit, ein „neues Land“ zu entdecken oder mit einem exotischen Landeskenner zu arbeiten. Dafür nehmen sie im Vorfeld, während und nach der Expedition Strapazen auf sich, geben viel eigenes Geld aus und stellen damit ihre wertvolle Freizeit in den Dienst der weltweiten Funkamateure. Und auch nur durch Spenden und Förderer können so die entlegensten Länder dargestellt werden.

„Das 40-jährige Jubiläum bietet heute auch die Gelegenheit, einmal allen langjährigen Aktiven des LARC für ihren Einsatz zu danken. Als Vorstand wünsche ich alles Gute. Mögen sich aus den Gesprächen neue Ideen für die nächsten Jahre entwickeln und sich auch in der Zukunft immer genügend Helfer finden, um alle Vorhaben umzusetzen“, so Lewandowski.

Dass es schon vier Jahrzehnte her sein soll, dass der LARC am 28. Februar 1978 ins Vereinsregister in Lampertheim eingetragen wurde, kann man kaum glauben. Dies ist aber ein willkommener Anlass, um auf die Anfänge zurückzublicken. Nach bescheidenen Anfängen waren im Herbst 1981 100 Mitglieder beim LARC Ortsverband eingetragen. 1984 war es dann soweit, die Räumung des alten Clubgeländes wurde verfügt. Aber diese Entscheidung traf die Lampertheimer Amateurfunker nicht unvorbereitet. Sie mussten das alte Gelände (heutige Kompostanlage) räumen. Im Jahre 1985 wurde dem Verein durch die Stadt Lampertheim ein neues Gelände in der Bauhofstraße 16 zur Verfügung gestellt. Da die Planung des neu zu errichtenden Clubhauses bereits abgeschlossen war, wurde der Bau sofort in Angriff genommen. Nur mit viel Eigenleistung und durch Geld und Sachspenden der Mitglieder konnte das Projekt umgesetzt werden. „Der Stadt Lampertheim haben wir sehr viel zu verdanken“, so Lewandowski. Auch bei den Mitgliedern, die sich am 16. Dezember 1977 trafen, um den LARC zu gründen, gilt ein großes Dankeschön. Viele der Gründungsmitglieder sind nicht mehr am Leben, aber in den Herzen leben sie weiter.

„In eine Richtung ziehen“

Der LARC wurde am 28. Februar 1978 ins Vereinsregister eingetragen als Lampertheimer Amateur Radio Club. Abschließend sagte Lewandowski: „Ich bedanke mich bei allen, die dem Verein die Treue halten. Nur wenn wir in eine Richtung ziehen, geht es weiter. Wir freuen uns schon auf die bevorstehende Weltmeisterschaft, die vom 12. bis 16. Juli 2018 bei uns in Deutschland ausgetragen wird.“ Der Bronzesieger Dr. Stefan van Baltz (DL1IAO), der dem LARC angehört, geht wieder an den Start. Ebenso wurde Roland Mensch (DK3GI), der auch im Club ist, zum Schiedsrichter in den Kreis des WRTC berufen. Hier werden nur die Besten der Besten ausgewählt. Interessierte finden auf der Homepage www.wrtc2018.de weitere Informationen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.03.2018