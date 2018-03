Anzeige

Lampertheim.cultur communal und die Musiker-Initiative Lampertheim laden am Donnerstag, 5. April, 20 Uhr, zum Konzert mit dem Titel: „Connection – 40 Jahre Rock-Pop live“ in den Schwanensaal ein. Die Band Connection wurde laut Pressemitteilung 1976 gegründet und hatte ihren ersten Auftritt in der Notkirche. Zur Formation gehören die drei Gründungsmitglieder Reinhold Gamper, Wolfgang Heim und Karl Thomas. Clarissa Buchmann kam 1984 hinzu. Seit 2017 bedient Thomas Baur das Schlagzeug. Für die tiefen Töne sorgt Adrian Cooper am Bass.

Connection spielen Stücke der 1960er Jahre bis hin zu aktuellen Rock-Pop-Songs. Die Band feiert am 5. April mit ihren Fans das 40. Bühnenjubiläum. Veranstalter sind die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) und cultur communal der Stadt Lampertheim. red