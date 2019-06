40 Kilo Spargel für Bedürftige

Offene Gartenpforte

Natur und Kunst ergänzen sich aufs Beste

Am Wochenende öffneten viele Gartenbesitzer in Hessen ihre Pforten. Auf Initiative der Hofheimer Künstlerin und Gartenliebhaberin Anette Jansen waren auch Garten- und Kunstliebhaber im hessischen Ried mit von der Partie. In einer ...