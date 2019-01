426 Kurse im aktuellen Programm

Lampertheim.Die Volkshochschule Lampertheim bietet im Studienjahr 2019 insgesamt 426 Kurse. Das sind 371 Kursangebote, die in der vhs-Broschüre verzeichnet und frei buchbar sind, sowie 55 sonstige Kurse wie Sprachförderung, interne Fortbildungen, Kooperationen und Auftragsarbeiten. Hinzu kommen elf Fahrten, vier Wanderungen, vier Vorträge, acht philosophische Gesprächsforen sowie vier Veranstaltungen im Rahmen des Heimatkundlichen Seminar sgemeinsam mit dem Heimat-, Kultur- und Museumsverein. Außerdem sind wieder vier Vorträge im Rahmen des Lokalen Gesundheitsforums gemeinsam mit der Lampertheimer Ärzteschaft (GALA) und vier Ausstellungen in der Galerie im Haus am Römer geplant. Dies teilt die Volkshochschule mit.

33 neue Kurse werden angeboten, darunter Mutter-Kind-Tanzen, ein Wohlfühlworkshop für Körper und Geist, ein Spargelkochkurs sowie ein Bewerbungstraining für Schüler und Auszubildende. Das schon länger bestehende Kursangebot umfasst auch 2019 wieder Mutter-Kind-Kurse, Yoga- und andere Entspannungstechniken, Meditation, Pilates, Zumba, Babymassage, Yoga mit Pilates-Elementen, Fitness-Work-out, Wirbelsäulengymnastik, Wassergymnastik, Entspannungs- und Stressbewältigung sowie Ernährungs- und Kochkurse.

Lernen und Spaß haben

Die „junge vhs“ will jüngeren Bürgern einen Einblick in Bereiche der außerschulischen Bildung geben. In diesem Gebiet gibt es Kurse in Selbstverteidigung, Babysitting, Aquarellmalerei und Zeichnen sowie Koch- und Nähkurse für Teenager. Außerdem bietet das Spielmobil der Stadtjugendförderung wieder Übernachtungen in der Bücherei, eine Osterfreizeit und eine Jugendreise ins „Adventure World“ bei Bad Herrenalb an. Neu im Programm sind ein Bewerbungstraining für Schüler und Auszubildende sowie Bewegungskurse für Kleinkinder.

Das aktuelle Volkshochschulprogramm ist auf der Homepage unter vhs.lampertheim.de einzusehen. Die Programme liegen an folgenden Stellen aus: Rathaus-Service, Stadthaus, Außenstellen der Stadtverwaltung, Volksbank und Sparkasse in Lampertheim. Anmeldungen sind ab sofort bei der Geschäftsstelle der Volkshochschule unter Telefon 06206/935-207, -364 sowie per E-Mail unter vhs@lampertheim.de oder im Rathaus-Service unter Telefon 06206 /935-100 möglich. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.01.2019