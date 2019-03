43 Sportschützen im Einsatz

Hüttenfeld.Zum vierten Wettkampf der Frühjahrsrunde für Luftdruckschützen haben sich die Bergsträßer Schützen im Gorxheimertal beim SV „Hubertus“ in Trösel getroffen. 43 motivierte Sportschützen kamen dort ins Schützenhaus, um gemeinsam einen Wettkampf zur Vorbereitung auf die eigentliche Saison zu schießen. Neben dem sportlichen Wettbewerb stand der gemütliche Teil im Fokus der Veranstaltung. Die Gastgeber hatten sich gut auf die Besucher vorbereitet – Vorsitzende Heike Marquardt-Becker hatte eine Stärkung nach dem Schießen organisiert.

Im Team Rot waren es mit Hermann Schulz, Harold Trautmann und Klaus Reinhardt, die 398, 394 und 389 Ringe erzielten, gleich drei Auflageschützen, die den Grundstock zum starken Ergebnis von 1937 Ringen legten. Allerdings kam mit Thorsten Schmitt auch ein sehr starker Freihandschütze mit 385 Ringen in die Mannschaftswertung, die von Karina Weber mit 371 Ringen komplettiert wurde.

Punkte für Einzelwertung

Walter Müller kam mit der 10-Meter-Armbrust auf 359 Ringe, jedoch nicht in die Wertung. Auch Freddy Ehret konnte sich als einziger Luftpistolenschütze mit guten 357 Ringen nicht für die Teamwertung qualifizieren. Alexander Richter erzielte 352 und Florian Bittermann 338 Ringe. Auch für die nicht gewerteten Schützen lohnte es sich, in diesem Team zu sein, da auch ihnen in der Einzelwertung fünf Punkte gutgeschrieben werden. 1930 Ringe betrug die Ringsumme des gelben Teams. Franz Klemm mit 393 und Heinz Käppler mit 391 Ringen schrieben sich ganz oben in der Ergebnisliste ein. Routinier Markus Stumpf kam mit 386 Ringen vor den dritten Auflageschützen Horst Hennrich, der 384 Ringe traf. Hans-Dieter Beck beendete seinen Wettkampf mit 376 Ringen und wurde damit der fünfte Wertungsschütze des Teams. Richard Hertel (374) konnte daher nicht in den Wettkampf eingreifen. Auch die Luftpistolenschützen Sascha Hahl (351) und Joachim Kitik (313) bekamen am Ende die vier Punkte für das Team der Zweitplatzierten auf ihrem Einzelwertungskonto verbucht.

Das Team Grün konnte auf die Leistung von Walter Diehlmann, der 395 Ringe erzielte, und Günter Ihrig (389) bauen. Jugendschützin Anna Beck zeigte mit 387 Ringen eindrucksvoll ihr Leistungsvermögen und sicherte sich ebenfalls einen Platz in der Mannschaft. Hans Günter Holzschuh erzielte als Luftpistolen-Auflageschütze 384 Ringe. Cornelius Schürer war in diesem Wettkampf wieder ein wenig schwächer als in den ersten Durchgängen und belegte mit 360 Ringen den fünften Wertungsplatz. Horst Müller lag mit 357 nur knapp dahinter. Eine gute Leistung zeigte auch Luftpistolenschützin Tanja Reich, die mit 353 Ringen abschloss. Dieter Langlotz brachte 337 zur Auswertung, während es beim Pistolenschützen Michael Manns 329 Ringe waren. Alfred Benna (398) und Erich Stern (395) zeigten im schwarzen Team die besten Einzelleistungen. Danach folgte erst mit 374 Ringen Klaus Eidenmüller aus Beerfurth, der auch ein Fan der Frühjahrsrunde geworden ist und gerne an den geregelten Freundschaftskämpfen teilnimmt. Karina Hahl trug 369 Ringe zum Mannschaftsergebnis bei und Heike Marquardt-Becker 366. Armin Becker erzielte mit der Luftpistole sehr gute 349 Ringe, die nicht gewertet wurden. Justas Vitkunas verfehlte sein persönliches Nahziel von 300 nur knapp mit 291 Ringen. Schülerin Timea Schneider schoss mit dem Trainingsgerät 20 Schuss und erzielte damit 157 Ringe. Mit 1897 Ringen belegte das Team Platz vier. Fast ein Damenteam führte Edgar Sauer mit 389 Ringen an, denn neben Tanja Marquardt (384) trafen Sandra Menzel 383 und Heike Manns 359 Ringe. Dirk Weber steuerte 347 Ringe zum „Frauschaftsergebnis“ bei. Helmut Günther blieb mit 346 außen vor. Ebenso Thomas Michalke mit 337 Ringen. Jugendschützin Trinity Eckardt traf 313 Ringe und zeigte damit eine konstante Leistung.

Der nächste Wettkampf der Frühjahrsrunde für die Bergsträßer Luftdruckschützen wird am 29. März erstmals beim SSV Hemsbach ausgetragen, der in diesem Jahr als siebter austragender Verein hinzugekommen ist. gün

