Team Blau erkämpfte sich mit 1879 Ringen den zweiten Platz an diesem Abend und profitierte damit nicht so sehr vom überragenden Ergebnis des Auflageschützen Franz Klemm, der 397 Ringe zur Auswertung brachte. Er wurde unterstützt von Sandra Walter (378 Ringe), Patrick Hertel (373), Uschi Spannagel (366) und Lars Roth (365). Außerhalb der Wertung blieben die Ergebnisse von Helmut Günther, der mit der Luftpistole 347 Ringe getroffen hatte, dem ebenfalls mit der Pistole angetretenen Michael Manns und dem Gewehrschützen Dirk Weber mit jeweils 337 Ringen, Karina Ackermann, die zur Vorbereitung auf die Bezirksmeisterschaft ebenfalls mit der Luftpistole schoss und 335 Ringe traf, sowie Thomas Michalke, der mit 328 Ringen wieder in den aktiven Schießsport eingestiegen ist.

Team Grün auf Platz drei

Im Team Grün, das mit 1844 Ringen auf Platz drei kam, schoss Geburtstagskind Richrd Hertel 376 Ringe. Eben so viel traf Auflageschütze Gerhard Grieb. Gewertet wurden außerdem 367 Ringe von Christian Schulz, 363 von Jens Bunk und 362 von Heike Marquardt-Becker, die einen Ring mehr als Heike Manns getroffen hatte. Sascha Hahl erzielte mit der Luftpistole 345 Ringe, Florian Bittermann 337 und Joachim Kitik mit der Pistole 325. Auf dem vierten Platz landete an diesem Wettkampftag das Team Rot mit 1815 Ringen, von denen der Auflageschütze alleine schon 392 Ringe beitrug. Mit deutlichem Abstand folgte Cornelius Schürer, der mit 371 Ringen endlich wieder sein Leistungsvermögen zeigen konnte. Nicolas Bickel traf 367 Ringe. Die Luftpistolenschützen Freddy Ehret mit 347 Ringen und Helmut Rauscher mit 338 kamen außerdem in die Wertung. Ebenfalls mit der Luftpistole erzielten Dieter Spannagel 332 Ringe und Elke Haardt 329. Daniel Grießer schoss 317 Ringe.

Für das Team Schwarz konnten Mike Hertel und Auflageschütze Günter Ihrig jeweils 381 Ringe werten lassen. Bester Luftpistolenschütze des Abends wurde Helge Rönnau mit 367 Ringen für das Team. Mit 340 von Andrea Löffler und 338 von Joachim Kitik mit dem Luftgewehr erzielt, addierte sich das Mannschaftsresultat auf 1807 Ringe. Nicht gewertet wurden hier die 317 Ringe, die Dieter Spannagel mit dem Luftgewehr traf sowie die mit der Luftpistole geschossenen Ergebnisse von Andrea Rauscher (302) und Ricarda Thomas (292).

Fixiert wurden an diesem Abend außerdem die weiteren Wettkampftermine: Am Freitag, 2. März, zieht das Schützenvolk nach Fürth und trägt dort beim SV „Hassia“ auf dem Schießstand den nächsten Wettkampf aus. Am Freitag, 13. April, wird dann gemeinsam in Altenbach geschossen. Gastgeber des vierten Wettkampfs am Freitag, 4. Mai, ist dann der SV Rittenweier. Beim SV „Hubertus“ Trösel geht es dann am Freitag, 18. Mai, weiter. Der Abschluss der Frühjahrsrunde wird beim SV 1923 „Hubertus“ Lampertheim am Samstagnachmittag, 23. Juni, ausgetragen. ron

