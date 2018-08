„50 Jahre 1968: Was bleibt?“

Prof. Dr. Frank Deppe © Wittemann

Lampertheim/Bürstadt.Das Jahr 1968 ist untrennbar verbunden mit dem Protest gegen den blutigen Krieg der US-Regierung in Vietnam, der Auflehnung der Jugend gegen die herrschenden Verhältnisse, der Studenten- und Lehrlingsbewegung und dem Kampf gegen alten und neuen Faschismus.

Diskussion

Unter dem Motto „50 Jahre 1968: Ursachen und Folgen. Was bleibt?“ laden „Arbeit und Leben Südhessen“, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Kreis Bergstraße sowie der DGB-Ortsverband Lampertheim-Bürstadt zu einem öffentlichen Vortrag und einer Diskussion mit dem Politikwissenschaftler Prof. Dr. Frank Deppe von der Universität Marburg ein.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 23. August, um 19.30 Uhr in der Zehntscheune in Lampertheim statt (Römerstraße 51). Die Bevölkerung ist zu der Veranstaltung eingeladen. red

