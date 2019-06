50 Jahre Erfolg in Hüttenfeld

Hüttenfeld.Die Firma Polyflex in Hüttenfeld, eine Division der Parker Hannifin Corporation, blickt auf 50 Jahre Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen wurde im Jahr 1969 von Hans Günther Schwarz und seinem Schwiegersohn Manfred Werner gegründet. Anfangs noch in einer Scheune ansässig, ahnte noch keiner, wie erfolgreich die Firma einmal werden würde.

International bekannt

Polyflex spezialisierte sich auf die Herstellung von Thermoplast-Höchstdruckschläuchen, die sich durch außergewöhnlich hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit auszeichnen. Über die Jahre wuchs das Unternehmen stetig, erlangte internationale Bekanntheit mit seinen Produkten und gewann so auch die Aufmerksamkeit eines amerikanischen Unternehmens – der Firma Parker Hannifin, die das Unternehmen 1995 erwarb.

Polyflex ist nach wie vor ein bekannter Markenname für Schlauchprodukte, die technische Höchstleitungen erbringen.

Dies wurde zum Anlass genommen, sowohl für die Mitarbeiter als auch langjährige Geschäftspartner sowie Vertreter der Stadt Lampertheim, des Ortsteils Hüttenfeld und der IHK eine Jubiläumsfeier auf dem Firmengelände auszurichten. Martin Proba von der IHK, der sich sehr positiv über die Firma äußerte, erwähnte lobend, dass sich Polyflex seit Beginn der Verantwortung stellt, junge Menschen auszubilden. Der Bürgermeister der Stadt Lampertheim, Gottfried Störmer, äußerte sich ebenfalls anerkennend über die Firma, die im Umkreis einen sehr guten Ruf hat und sich durch wenig Fluktuation auszeichnet.

Polyflex ist ein Unternehmen mit großem sozialem Engagement. So wurde eine Spende in Höhe von 4000 Euro an das Gemeindepsychatrische Zentrum Bergstraße-Ried übergeben. Monika Horneff vom Caritasverband nahm den symbolischen Scheck entgegen und bedankte sich für die Großzügigkeit.

Auch für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung war bestens gesorgt. ron

