500 Euro gehen an die Tafel

Hüttenfeld/Lampertheim.„Herzlichen Dank, dass Sie an uns gedacht haben und für ihre Mühe“, erklärte Tafelkoordinatorin Gabriele Lübbe. Zum zweiten Mal spendete die Evangelische Frauenhilfe Hüttenfeld in diesem Jahr einen Teil des Erlöses vom Adventsbasar des Bastelkreises an die Lampertheimer Tafel.

Die Vorsitzenden Annelore Rhein und Ingrid van Beek übergaben die Spende über 500 Euro stellvertretend. „Wir spenden an die Tafel, weil es notwendig ist“, erklärte van Beek. Der Erlös des Basars wird jedes Jahr an zwei Einrichtungen gegeben. Eine davon befindet sich immer in Hüttenfeld, die andere im Umkreis. Neben der Grundschule in Hüttenfeld war diesmal die Tafel an der Reihe. „Das sind zwar nur Tropfen, aber viele Tropfen ergeben auch Wasser“, erklärte Van Beek. Die finanzielle Unterstützung soll in der Tafel für die allgemeinen Kosten von der Miete, über die Fahrzeuge bis hin zu den Lebensmitteln verwendet werden. Besonders dringend werde das Geld aber für die Fahrzeuge gebraucht, da Reparaturen in naher Zukunft anstehen. „Die Autos werden älter. Da müssen Rücklagen gebildet werden“, betonte Lübbe.

Da sich die Einrichtung ausschließlich durch Spenden finanziert, freute sie sich besonders über die Unterstützung der Frauenhilfe. „Der Bedarf ist steigend. Wir haben immer mehr Kunden“, erzählte Gabriele Lübbe. Mittlerweile gäbe es sogar Wartelisten, da die 60 ehrenamtlichen Helfer bereits ausgelastet seien. Derzeit kommen rund 600 Leute in einem Abstand von zwei Wochen in die Lampertheimer Tafel. Fahrer und Helfer in allen anderen Bereichen werden daher stetig gesucht. av