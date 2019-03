5000 Euro gehen an Musikschule

Lampertheim.Die Lampertheimer Clubs Lions und Rotary haben der Musikschule Lampertheim einen Scheck über 5000 Euro für soziale Zwecke überreicht. Der Betrag kam bei der fünften Auflage des Konzerts „Tach, Herr Bach“ durch Ticketverkäufe sowie den Verkauf von Speisen und Getränken zusammen. Musikschulleiter Joachim Sum zeigte sich begeistert: „Die Lehrer wissen diesen Rahmen sehr zu schätzen und fühlen sich in ihrer Arbeit gewürdigt. Daher war bei ihnen bereits in den Wochen vor dem Konzert eine überschäumende Energie spürbar. Dies ist ein tolles Gesamtkonzept und eine Art Benefizkonzert, da auch die Lehrer ohne Gage für den Erhalt ihrer Musikschule musizieren.“ Den Erlös möchte Sum für soziale Projekte verwenden, die so sonst nicht realisierbar wären. red (Bild: Stadt Lampertheim)

