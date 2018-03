Anzeige

„Durch eine Kundin, die auf dem Wochenmarkt bei uns einkaufte, bin ich zum Bibliser Ostermarkt gekommen“, berichtet Helmut Meister und fügt hinzu: „Ich habe in Biblis ausgestellt und bei der Dekoration der Halle geholfen.“ Die Organisatorin des Bibliser Ostermarktes, Marliese Barth, hat Meister für den Markt in Lampertheim empfohlen. Die ersten Märkte in der Spargelstadt wurden in der Altrheinhalle und die Jazz-Matinee im Lessing Gymnasium durchgeführt.

Meister selbst stellt auf rund sieben Ostermärkten aus. „Nach Aschermittwoch geht’s los“, erklärt der Kunsthandwerker. Und nach Ostern bis in den Sommer hinein stellt er seine österlichen Kunstobjekte unter Verwendung von japanischen Glasperlchen her. Der 52-Jährige fertigt seit 35 Jahren kunsthandwerkliche Exponate.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.03.2018