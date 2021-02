55 neue Fälle und Inzidenz von 55,33

Kreis Bergstraße.Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße meldet am Freitagabend 55 Corona-Neuinfektionen. Laut der Mitteilung liegt der Inzidenzwert bei 55,33. Am Freitag kam es demnach nicht zu weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus.

Die britische Mutationsvariante wurde am Freitag bei 14 Menschen neu festgestellt, insgesamt gibt es jetzt 102 Betroffene im Kreis.

Sieben neue Fälle von Infektionen mit dem Ursprungsvirus wurden in Viernheim gemeldet, sechs in Lampertheim, in Bürstadt und Biblis jeweils vier. Laut der Mitteilung aus Heppenheim kam es in Groß-Rohrheim erneut nicht zu einer neuen Infektion.

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.02.2021