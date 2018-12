60 Millionen Euro für neue Lernwelt am Biedensand

Lampertheim.„Das größte Schulbauprojekt des Kreises ever“, kündigt Landrat Christian Engelhardt im Januar bei einer Pressekonferenz an: Für 60 Millionen Euro soll das Lampertheimer Schulzentrum umgestaltet werden.

Nach den Plänen soll für das Mammutprojekt in einem ersten Schritt die Altrheinhalle abgerissen werden. An ihre Stelle wird das neue Lessing-Gymnasium (LGL) gebaut. Dann erfolgt der Umzug des Gymnasiums. Das Naturwissenschaftlich-Technische Zentrum (NTZ) der Alfred-Delp-Schule wechselt daraufhin in die naturwissenschaftlichen Räume des alten LGL. In einem weiteren Schritt wird das NTZ abgerissen. Dort entsteht anschließend die neue Alfred-Delp-Schule (ADS), in die die naturwissenschaftlichen Räume – wie auch beim neuen LGL – integriert sind. Schließlich werden die beiden Schulaltbauten abgebrochen. Dadurch entsteht Platz für eine neue Turnhalle, vor allem aber für eine riesige Grünfläche im Herzen des Campus.

Doch bevor die Bagger anrollen, werden für die neue Lernwelt am Biedensand sorgfältig moderne Konzepte erarbeitet. Denn die Gebäude sollen für zukunftsträchtige Bildungsmethoden taugen. Als Novum beteiligt der Landrat die betroffenen Lampertheimer Schulgemeinschaften daran. In der sogenannten Planungsphase null erörtern diese zusammen mit einem interdisziplinären Büro aus Bayern, was sich Schüler und Lehrer von LGL und ADS für einen Unterricht wünschen, der auf die künftigen Herausforderungen in der Arbeitswelt vorbereitet und innovative Lehrmethoden ermöglicht. Die Workshops dazu laufen bis im Spätjahr.

Unterdessen werden aber auch Stimmen laut, die sich für einen Erhalt der Altrheinhalle einsetzen, da die Halle auch von Vereinen genutzt wird.

Des Weiteren nehmen Überlegungen an Fahrt auf, im Zuge des Stadtumbaus auch eine neue Kulturstätte auf dem Campusgelände zu bauen, die künftig als Aufführungsort für Lesungen, Ausstellungen und Konzerte dient. Auch die Musikschule könnte dorthin umziehen.

© Südhessen Morgen, Montag, 31.12.2018