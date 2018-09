600 Helfer machen kein bisschen blau

Lampertheim.Lampertheim ist blau, und Lampertheims Gemeinschaft lebt: Zum sechsten Freiwilligentag war das Motto „Wir schaffen was“ zumindest einen Tag lang nicht nur ein Slogan. Bei strahlendem Sonnenschein haben über 600 Helfer in blauen T-Shirts die Stadt belebt und gezeigt, dass Ehrenamt etwas zählt und sogar Spaß macht.

Besonders rund um die Domkirche, wo sich mit den Aktionen des Jugendbeirats, der Musiker-Initiative, der Stadtbücherei, des Deutschen Roten Kreuzes und dem Kinderfest der Jugendförderung gleich mehrere Projekte tummelten, vereinten sich die „blauen Engel“ zu einer Einheit. „Toll, wie lebhaft blau Lampertheim heute ist“, freute sich Theodora Nikolakopulou, Vorsitzende des Jugendbeirats. Sie polierte mit ihren Kollegen die Stolpersteine zum Gedenken an die Opfer des nationalsozialistischen Regimes in Lampertheim.

Dass sich ausgerechnet junge Menschen mit dem Thema befassen, war für die Jugendlichen selbstverständlich. „Das Thema ist, auch durch den Schulunterricht, allgegenwärtig bei uns. Und es hat nicht erst seit Chemnitz Aktualität. Wir wollen es nicht vergessen“, sagte Stellvertreter Daniel Fendrich. Für die Jungen und Mädchen war das freiwillige Schaffen keine Arbeit im eigentlichen Sinn, für sie war der Einsatz auch ein Gruppentreffen. „Es ist eine der letzten Aktionen des aktuellen Beirats. In der Gruppe macht auch Steinepolieren Spaß“, bestätigten die Jugendlichen. Was als Einzelner anstrengend und unliebsam sei, das falle als Gemeinschaft leichter und bereite Freude.

Keine Belastung

„Ich sehe Menschen, die Spaß haben. Sie scheinen es nicht als Belastung zu sehen, sondern schaffen wirklich freiwillig und gerne“, beobachtete auch Bürgermeister Gottfried Störmer bei seinem Rundgang. „Die Menschen machen das nicht für die Stadt, sondern für die Menschen in dieser Stadt“, lautete seine Erklärung. Trotz eines Rückgangs der Helferzahl und der Projekte im Vergleich zum letzten Freiwilligentag – 2016 waren es über 800 Helfer bei 47 Aktionen – war der Rathauschef stolz auf die Lampertheimer. Denn im regionalen Vergleich lasse sich der Einsatz in der Spargelstadt noch immer sehen.

In der Metropolregion Rhein-Neckar haben nur die Großstädte Ludwigshafen (61) und Heidelberg (45) mehr Projekte angemeldet, im hessischen Ried ist Lampertheim noch immer Nummer eins. Als Anerkennung besuchten der Bürgermeister und Erster Stadtrat Jens Klingler alle Projekte, die sich über Kernstadt und Stadtteile verteilten. Für den selbstlosen Einsatz der Helfer gab es außerdem die „Heldenbox“, eine Brotbox gefüllt mit kleinen Geschenken.

Rückmeldung nicht nur von der Verwaltung, sondern auch von Mitbürgern selbst war für die Freiwilligen ein wichtiger Faktor. „Da merkt man, was man mit seinem Engagement bewirkt. Toll, wenn es angenommen und wertgeschätzt wird“, fand Rotary-Präsidentin Simone Weyand. Der Service-Club arbeitete wie schon 2014 und 2016 mit zwölf Helfern an seinem Baumhain im Stadtpark. „Die Aktion stärkt den Teamgeist“, meinte Weyand. Sie lobte ausdrücklich die Stadt, die es dem Club überhaupt erst ermögliche, den Park aktiv zu gestalten. Für die Rotarier ist das Vorhaben am Freiwilligentag nicht nur eine einmalige Aktion, sondern ein langfristiges Projekt. Die Mitglieder pflegen den Hain das ganze Jahr über, auch für den nächsten Freiwilligentag 2020 gibt es schon Ideen.

Spaziergang mit Senioren

Weniger Schaffenskraft, dafür aber Zeit und Freude stifteten die Mitglieder der Neuapostolischen Kirche beim Spaziergang mit den Bewohnern des Alten- und Pflegeheims Mariä Verkündigung. Rosemarie Bornholt begleitete eine Seniorin im Rollstuhl schon zum dritten Mal in den Stadtpark und zum Eisessen. Sie kennt sich mit deren Situation persönlich aus, ihre Eltern lebten ebenfalls im Heim. „Ich möchte schöne Stunden spenden“, sagte sie. Für die Freude in den Gesichtern lohne sich das.

Das fand auch Dirk Eichenauer, der städtische Organisator und Koordinator der Aktion. „Es herrschte tolle Stimmung, ein richtiges Wir-Gefühl. Was das wohl für eine Wirtschaftskraft in Zahlen ausgedrückt wäre?“, staunte er. Auch Helferin Bornholt war vom Sinn der Aktion überzeugt. „Auch wenn es nur ein Tag in zwei Jahren ist: Das kann für manche Anstoß zu regelmäßigem, ehrenamtlichem Engagement sein. Der Freiwilligentag ist gut und richtig, weil er ein positives Zeichen setzt“.

© Südhessen Morgen, Montag, 17.09.2018