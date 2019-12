6000 Spargeltaler warten auf Einsatz

Lampertheim.Am Freitag, 20. Dezember, sind beim Candlelight-Shopping in der Innenstadt wieder Möglichkeiten geboten, Spargeltaler in Umlauf zu bringen. Jede dieser Münzen hat eine Kaufkraft von fünf Euro und kann in allen Geschäften, an deren Tür das Spargeltaler-Logo prangt, als Zahlungsmittel verwendet werden. Dirk Dewald, Stadtmarketing Lampertheim, weist darauf hin, dass derzeit rund 6000 solcher Spargeltaler in den Haushalten „schlummern“. Am Freitag sei die beste Gelegenheit, im Rahmen des Candlelight-Shoppings bis 23 Uhr diese Wertmünzen zum Zahlen der letzten Last-Minute-Weihnachtsgeschenke zu verwenden. Annahmestellen unter www.lampertheim.de/de/lampertheim/rund-um-spargel/spargeltaler.php red

