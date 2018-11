680 000 Euro weniger

Lampertheim.Laut aktueller Steuerschätzung müssen die Erträge im Haushaltsplan-Entwurf für 2019 bereits nach unten korrigiert werden: Wie Finanzdezernent und Erster Stadtrat Jens Klingler im Haupt- und Finanzausschuss mitteilte, reduziert sich der kommunale Anteil an der Einkommensteuer um 680 000 auf rund 19 Millionen Euro. Dieses Defizit werde allerdings weitgehend kompensiert: durch die Verlängerung einer Mutterschutzzeit, wodurch sich in der Verwaltung Personalkosten einsparen lassen, sowie durch eine Senkung der Kreisumlage um 1,5 Prozent. Verrechnet mit einer Erhöhung der Schulumlage um ein Prozent, bewirke dies unterm Strich eine Senkung der Umlage um 0,5 Prozent. Damit blieben der Stadt 420 000 Euro mehr. Defizitreste müssten unter Umständen mit dem Überschuss im Ergebnishaushalt ausgeglichen werden, meinte Klingler im Ausschuss.

Das Gremium hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch Abend in einer Kursorischen Lesung mit dem Etatentwurf für das kommende Jahr befasst. Dabei nahmen die Fraktionsvertreter das Zahlenwerk akribisch unter die Lupe und ließen sich von Vertretern der Verwaltung offene Fragen beantworten. In der kommenden Ausschusssitzung am Mittwoch, 28. November, wird der Haushaltsplanentwurf beraten. Dabei können die Fraktionen auch haushaltsrelevante Anträge einbringen. Wenn der Ausschuss eine Beschlussempfehlung abgibt, kann der Etat 2019 in der Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember verabschiedet werden. urs

