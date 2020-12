71 neue Infektionen

Kresi Bergstraße.Laut Mitteilung des Kreises Bergstraße von Dienstagabend wurden in Viernheim neun neue Corona-Infizierte registriert. Insgesamt sind im Kreisgebiet am Dienstag 71 Neuinfektionen gemeldet worden. Auf Lampertheim entfallen mit 14 erneut die höchsten Zahlen. In Bürstadt betrifft es fünf Menschen, in Biblis drei, aus Groß-Rohrheim werden wiederum keine Neuinfektionen gemeldet.

Die Gesamtzahl der Infizierten im Kreis betrug am Dienstagabend 4.384, genesen waren davon 3.240. Mittlerweile gibt es 79 Todesfälle. Die Inzidenz liegt bei 203,34

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.12.2020