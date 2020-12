81 neue Fälle am Mittwoch

Kreis Bergstraße.81 neue Corona-Infektionen hat der Kreis Bergstraße am Mittwochabend gemeldet. Die Gesamtzahl beträgt jetzt 4.465, darunter sind 3.284 bereits wieder genesene Menschen.Die Zahl der Todesfälle im Zusammnehang mit dem Virus stieg auf 86.

Viernheim und Lampertheim verzeichnen am Mittwoch mit jeweils 14 erneut die höchsten Infektionszahlen im Kreis. In Heppenheim sind es 11. In Bürstadt wurden 6 neue Fälle registriert, in Biblis 5. Für Groß-Rohrheim meldet der Kreis erneut keine Neuinfektionen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.12.2020