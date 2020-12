95 neue Fälle

Kreis Bergstraße.Das Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße hat am Freitagabend 95 neue Corona-Fälle gemeldet. 66 Infizierte befinden sich im Krankenhaus, sechs Menschen mit Verdacht auf eine Infektion ebenfalls. In den vergangenen sieben Tagen gab es 355 Neuinfektionen im Kreis. Allein für Bensheim wurden am Freitag 23 Neuinfektionen gemeldet. In Viernheim und Lampertheim sind es jeweils elf, in Bürstadt vier, in Biblis drei und in Groß-Rohrheim eine. In Viernheim sind auch die Alexander-von -Humboldt-Schule und die Schillerschule neu betroffen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.12.2020