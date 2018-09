9500 Euro für Vereine

Lampertheim.„Sport verbindet, weshalb er nach wie vor eine Schlüsselrolle in der Integration Zugewanderter übernimmt.“ Mit diesen Worten schloss Sportcoach Marius Schmidt die symbolische Übergabe der diesjährigen Förderbescheide aus dem Programm „Sport und Flüchtlinge“ im Alten Rathaus in Lampertheim.

Zuwendungen für Sachmittel und Übungsleiterstunden in einer Gesamthöhe von 9500 Euro konnten in diesem Jahr bislang durch den Sportcoach und die Stadtverwaltung für Vereine, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, ausgezahlt werden. „Gut angelegtes Geld, denn auf unsere Vereine ist mal wieder Verlass“, so Schmidt, der sich bei Verwaltungsmitarbeiter Horst Schmitt für die tatkräftige Unterstützung bei der Abwicklung des Programms bedankte.

Reges Engagement

Kurt Stass als Koordinator der Flüchtlingshilfe und Erster Stadtrat Jens Klingler freuten sich über das weiterhin rege Engagement der Sportvereine in der Spargelstadt. „Es ist nicht selbstverständlich, dass Vereine neben all den anderen Tätigkeiten noch mit Leidenschaft jungen Menschen beim Ankommen und Dazugehören helfen. Dafür möchte ich herzlich danken. Das ist einfach großartig, dass wir hier am Ball bleiben. Darum wird die Förderung auch 2019 in unveränderter Form weitergehen und wir hoffen, dass das Land diese auch darüber hinaus fortsetzt, um Vereine bei der Integrationsarbeit zu entlasten und bei Anschaffungen zu unterstützen“, so Schmidt. Mit gemeinsamem Sport beuge man Vorurteilen vor, schaffe Verständigung und Begegnung und trage zur Solidarität in der Gesellschaft bei.

Über Zuwendungen freuen sich 13 Vereine und Organisationen. Darunter der Turnverein Hofheim, der TV Lampertheim, Olympia Lampertheim, die SG Hüttenfeld, erstmals der Kanu-Club mit der Anschaffung einer Weichbodenmatte, der Boxclub Punching, Pro Fighting Lampertheim, der FC Waldesruh, der Badmintonverein mit Trainerstunden und der VfB Lampertheim. Weiterhin wurde der Sports and Fun Day der Jugendförderung unterstützt und ein Schwimmkurs für Geflüchtete in den Biedensand-Bädern durchgeführt. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.09.2018