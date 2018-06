Anzeige

Lampertheim.Das St. Marienkrankenhaus lädt für Donnerstag, 21. Juni, 18.30 Uhr, in die Cafeteria zu einem Vortrag über „Ernährung im Alter“. Mit dem Alter ändere sich der körperliche Bedarf an Energieträgern, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Bedarf an Vitaminen und Spurenelementen oder anderen Bestandteilen der Nahrung bleibe aber erhalten. Manchmal spiele auch die Zahngesundheit eine entscheidende Rolle bei der Essensauswahl. Was ältere Menschen mit Essen und Trinken für sich Gutes tun können und worauf sie achten sollten, darüber informiert Jürgen Heins, Chefarzt der Geriatrie am St. Marienkrankenhaus. red