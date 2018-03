Anzeige

Lampertheim.Für den Schützenverein Hubertus 1923 Lampertheim ging eine Ära zu Ende. Nach 32 Jahren stand Bruno Hartmann als Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung. Er wurde einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zu seinem Nachfolger wählten die 53 stimmberechtigten Mitglieder den bisherigen Geschäftsführer Wilfried Olbrich. „Ich möchte den Kurs Bruno Hartmanns fortsetzen“, hob er die Verdienste seines Vorgängers hervor. Schriftführerin Margot Borrmann war 39 Jahre im Amt.

In seinem letzten Jahresbericht beschrieb Hartmann ein ruhiges Jahr 2017. Die Zahl der Aktiven sinke aber weiter. Bei Meisterschaften zeigte sich der Club dennoch erfolgreich. Die ersten Mannschaften wurden in den Kategorien Luft- und Sportpistole Kreissieger. Ebenso gingen einige Bezirksmeistertitel in die Rosenaustraße. Dennoch gab es aus Personalmangel Verzichte auf bereits errungene Aufstiege und Mannschaftsabmeldungen.

Wahlen beim SV Hubertus Vorsitzender: Wilfried Olbrich. Stellvertreter: Udo Reischert. Geschäftsführer: Dieter Spannagel. Schatzmeisterin: Claudia Olbrich. Schriftführerin: Julia Sieck. Oberschießmeister: Dieter Schmid. Schießleiter Gewehr: Manfred Lüdtke. Schießleiter Pistole: Dieter Schmid. Schießleiter Vorderlader/Großkaliber: Stefa Roß. Pressewartin: Julia Sieck. Jugendleiter: Dieter und Ursula Spannagel, Rolf Hegemann. Kassenprüfer: Gregor Sobczak. jkl

Drei-Königsschießen, Wildschweinessen, Maifeier und gemeinsames Weihnachtsfest erfreuten sich im vergangenen Jahr guter Resonanz, daneben war die Teilnahme an der Aktion „Saubere Gemarkung“ und an den Ferienspielen eine Selbstverständlichkeit. jkl