Ärger mit der Sperrmüll-Entsorgung

Zum neuen Abfallsystem, das seit Jahresbeginn in Kraft ist, erreichte uns folgende Leserzuschrift:

Sperrmüll – nichts leichter als das, dachte ich. Ich rief, wie gewohnt, bei der Stadt an. Aber man teilte mir mit, dass ab diesem Jahr alles anders ist, weil der ZAKB zuständig ist. Nach sechs Minuten hatte ich auch sofort jemanden am Apparat. Ich meldete meinen Sperrmüll an. Man nannte mir den Abholtermin und teilte mir mit, dass die Entsorgung ab diesem Jahr zehn Euro extra kostet. Ich stellte am Vorabend alles auf die Straße. Am nächsten Tag wurde auch fast alles abgeholt.

Nach sieben Minuten Warteschleife am Telefon erklärte man mir, dass das erlaubte Müllvolumen von zwei Kubikmetern überschritten worden sei. Mein Vorschlag, man könne doch bei drei Kubikmetern Müll einfach 15 statt zehn Euro berechnen, wurde nicht akzeptiert. Also packte ich den Rest wieder in den Keller. Vier Wochen später waren der nächste Abholtermin und weitere zehn Euro fällig.