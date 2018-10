Ärger über Abbiegespur ohne Tankstelle

Lampertheim.Mehr als 20 Anfragen haben die Fraktionsmitglieder der Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschusses gestellt. Die Anfragen werden größtenteils schriftlich beantwortet. Wir veröffentlichen einen Auszug.

Karl-Heinz Berg (SPD) wollte von der Verwaltung wissen, warum die Geschwindigkeitsregelung in der Hagenstraße, je nach Fahrtrichtung, unterschiedlich gehandhabt werde: Tempo 30 gelte in Richtung Wormser Straße im gesamten Verlauf, in der Gegenrichtung aber nur in Höhe der Schule.

Franz Korb (CDU) bemängelte, dass die „grüne Welle“ auf der innerörtlichen B 44 durch die Ampel an der Einmündung der Schifferstraße unterbrochen werde: „Das will mir einfach nicht ins Hirn.“ Er bat um Überprüfung der Ampelschaltung. Außerdem wies Korb auf die Nutzung von Gewerbegebäuden für Wohnzwecke hin. Durch unterschiedliche Grundstückspreise – Wohngrundstücke sind wesentlich teurer als Gewerbegrundstücke – werde offenbar ein Anreiz geschaffen, in Gewerbeobjekten Wohnungen zu errichten.

Außerdem wollte Korb wissen, ob die Verschmutzungen in der Gemarkung, die er als zunehmend wahrnehme, womöglich mit den geänderten Bedingungen der Abfallbeseitigung im Zuge des Beitritts der Stadt zum Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) zu tun habe. Ferner wollte der Christdemokrat wissen, ob die Belastung von Honig im Mannheimer Norden durch Klärschlamm-Chemikalien auf den Feldern auch im Lampertheimer Süden aufgetreten sei. So hätten in Mannheim wegen der Verschmutzung größere Mengen Honigs vernichtet werden müssen.

Carmen Kunz (Grüne) erkundigte sich nach städtischen Maßnahmen gegenüber Lampertheimer Landwirten, die statt blühender Ackerränder häufig nur spärliche Streifen hinterließen. Unterdessen wünschte Helmut Hummel (FDP) Informationen über die geplante Verpachtung des Schiller-Cafés.

Bauamt: Privates Vorhaben

Carola Biehal (SPD) erschien es als fragwürdig, dass die Stadt in der Neuschloßstraße eine Linksabbiegerspur eingerichtet habe, die zur künftigen Tankstelle führe. Allerdings sei von der Tankstelle noch nichts zu sehen. Weil es sich um ein privates Vorhaben handele, könne die Verwaltung hierüber keine Informationen geben, erwiderte Bauamtsleiter Christian Plöhn im Ausschuss. Darüber beschwerte sich CDU-Fraktionsmitglied Korb: „Wir reißen uns hier ein Bein raus, und gemacht wird trotzdem nichts.“

Ferner machte Carola Biehal auf einen schlechten Zustand des Fahrradweges nach Lorsch aufmerksam. Auf 5,4 Kilometern sei loser Schotter aufgebracht worden. Die „Hoppelpiste“ sei hierdurch nur schwer befahrbar und berge Sicherheitsrisiken. Zudem passe ein solcher Zustand eines Fahrradwegs nicht ins Tourismuskonzept der Stadt.

Robert Lenhardt (SPD) wies auf Überschwemmungen in der Bahnhofsunterführung hin, die bei Stark-regen aufträten. Laut Bauamtsleiter Plöhn ist die Stadt zuständig für das Abpumpen; allerdings würden die Wasserstaus durch technische Mängel in der Bauausführung verursacht. Ferner forderte Lenhardt eine Überprüfung der Grünphasen an Ampeln in der Römerstraße sowie der Wormser Straße und der Andreasstraße. Diese seien zu kurz für Ältere und Gehbehinderte. urs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.10.2018