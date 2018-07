Anzeige

Neuschloss.Der Busverkehr in Neuschloß gibt nach wie vor Anlass zu Beschwerden aus der Anwohnerschaft. Mitte Juni hatte der „SHM“ über eine Sitzung der Bürgerkammer berichtet, in der mitgeteilt worden war, dass das Busunternehmen Müller verstärkt kleinere Busse einsetze, um die Verkehrsbelastungen in den Straßen rund um den Ahornplatz zu senken.

Davon könne keine Rede sein, meint jetzt ein Anwohner aus dem Ahornweg, der namentlich nicht erwähnt werden will. Stattdessen verkehrten auch in der Ferienzeit in weit überwiegendem Anteil große Busse. Der Anwohner hat zudem die Beobachtung gemacht, dass die Busse, die im Uhrzeigersinn durch das Karree führen, oftmals weit ausholten, um die engen Kurvenradien zu bewältigen. Häufig würden aber auch Gehwege geschnitten.

Diesbezüglich sorgt sich der Neuschlosser vor allem um die Sicherheit der Fußgänger. Außerdem hält er das Tempo-30-Gebot angesichts des lebhaften Busverkehrs noch für nicht ausreichend. In Gesprächen mit Ordnungsamt und der Gesellschaft Verkehr und Tourismus Lampertheim (VTL), die den Öffentlichen Personennahverkehr in Lampertheim organisiert, habe er bislang nichts erreicht.